Interview – Partenaire-Titre du All Star Perche, SCC peut remercier Duplantis et son nouveau record du monde du saut à la perche à 6m22

Samedi 25 février, Armand Duplantis a établi un nouveau record du monde du saut à la perche indoor en franchissant 6m22 lors du « All Star Perche by SCC » organisé à Clermont-Ferrand.

Pour cette 8ème édition au budget de 250 000 euros, l’organisateur et propriétaire de l’évènement Renaud Lavillenie (Spectacul’air) ne pouvait rêver meilleur scénario.

Avec ce nouveau record du monde, Mondo Duplantis a offert de nombreuses retombées à l’évènement et ses sponsors (sans parler des partenaires du suédois visibles le jour J comme Puma, Redbull ou encore l’horloger Omega).

Une visibilité dont peut se réjouir la société informatique SCC qui est devenue le partenaire-titre du All Star Perche pour deux éditions, 2023 et 2024.

« Pour notre premier sponsoring sportif, nous sommes plutôt chanceux et reconnaissants de cette belle opportunité »

« Ce record était bien sûr la cerise sur le gâteau. Nous allons capitaliser sur l’image de SCC, véhiculée à travers les réseaux sociaux. Les bannières publicitaires étaient nombreuses, mettant notre logo en lumière sur les vidéo » nous précise Sandrine Denoble, Directrice Marketing & Communication de SCC France. « Nous en profitons d’ailleurs pour remercier « Mondo » pour la diffusion de notre vidéo sur TikTok, totalisant plus de 2 millions de vues ».

« Les retombées digitales sont mesurables en externe, à travers notre site web, nos réseaux sociaux, nos partenaires et nos clients. On a 100% de vues en plus sur nos sites. Côté presse, les retombées ont été multiples, y compris les vidéos retransmises. En interne, nous avons déjà un bon aperçu par l’engouement et les témoignages spontanés de nos collaborateurs. Pour notre premier sponsoring sportif, nous sommes plutôt chanceux et reconnaissants de cette belle opportunité » ajoute Sandrine Denoble.

« Nous allons bien sûr capitaliser en interne » ajoute Sandrine Denoble. « Nous sommes très fiers d’entrer par la grande porte dans le monde sportif qui n’est pas dans notre ADN, mais qui le deviendra de plus en plus grâce à notre partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Au rang de Supporter des JO, SCC va gérer l’approvisionnement et la fourniture d’équipements informatiques, audiovisuels, reprographiques, mais aussi mobiles.

Un futur contrat sponsoring avec Duplantis (ou d’autres athlètes ?)

Reste à savoir si ce record du monde donnera envie à SCC de se rapprocher de l’athlète suédois pour un contrat individuel afin d’exploiter son image.

« Bien sûr, cela nous donne envie de nous rapprocher encore plus du monde sportif et des athlètes. Aujourd’hui c’est encore trop tôt pour en parler. Dès que nous dévoilerons l’information à la presse, nous vous la communiquerons en exclusivité » nous répond Sandrine Denoble.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu sponsoriser cette compétition qui a permis à Armand Duplantis de battre son propre record en sautant à 6m22. Ces athlètes sont des modèles de résilience et de motivation. »

« Renaud Lavillenie est un acteur du saut à la perche, à la fois en tant que sportif mais aussi en tant qu’organisateur. La complicité des deux sportifs est à l’image du sport lui-même. Cette compétition mettait la performance à l’honneur, mais aussi l’esprit familial du sport. Chaque sportif attendant que son homologue batte son propre record. »

« L’ambiance était incroyable. Les athlètes choisissaient une musique pour accompagner leur saut. On sentait qu’ils étaient transcendés. Nous avons tous été transportés cm par cm, animés par la stratégie que chaque sportif décidait de prendre, captivés par la technicité de ce sport, éblouis par la beauté de l’exécution du mouvement. Le All Star Perche est vraiment un événement hors norme ! »

Quelles primes pour Mondo Duplantis et son record du monde au All Star Perche 2023 ?

Pour ce nouveau record du monde, le suédois va empocher un bonus de 10 000€ de la part de l’organisation ainsi qu’un prize money de 14 000€ pour sa victoire. Pour venir à Clermont, Duplantis a également négocié un contrat d’image pour sa présence sur les éditions 2023 et 2024 pour un montant confidentiel.

