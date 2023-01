Tennis – Renault nouveau sponsor de Félix Auger-Aliassime et Luca Van Assche

En ce début d’année 2023, le constructeur automobile Renault renforce sa présence dans le tennis en signant 3 nouveaux contrats de sponsoring avec Félix Auger-Aliassime, Luca Van Assche et Diede de Groot.

Partenaire Premium de Roland-Garros depuis l’année dernière, Renault s’offre 3 athlètes pour toucher encore plus la cible tennis.

Dans le détail, les 2 joueurs et la joueuse de tennis fauteuil ont signé pour 3 ans, soit jusqu’en 2025. « Renault est fier de soutenir ces athlètes talentueux et de les accompagner sur les 3 prochaines années. Au-delà de leurs performances sportives, nous avons choisi de nous associer à eux pour leur état d’esprit et leur engagement en ligne avec les valeurs humaines portées par Renault » explique Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer, dans un communiqué.

A travers ces partenariats, Renault bénéficiera notamment d’une visibilité sur les tenues du canadien et du jeune français âgé de 18 ans avec la présence du losange sur la manche. « Je suis fier d’être associé à Renault, une marque dont je partage l’ambition et les valeurs. Le programme Give Me 5 dédié à la pratique du tennis dans les quartiers prioritaires me tient particulièrement à cœur, et nous allons travailler ensemble à son développement » détaille le joueur canadien, actuel 7ème au classement ATP.

Un losange Renault bien visible ces derniers jours à l’occasion de l’Open d’Australie 2023, premier Grand Chelem de la saison.

Pour Diede de Groot, Renault affiche son losange à l’arrière du fauteuil de la joueuse néerlandaise.

« Ces ambassadeurs incarneront les valeurs et l’image de la marque au plus haut niveau du tennis professionnel. Ils accompagneront également Renault dans ses initiatives pour favoriser l’accès à la pratique sportive » ajoute le communiqué. « Renault concrétise ainsi l’engagement pris dans le cadre de Give Me 5, son programme social pour les jeunes générations et les quartiers prioritaires. En 2022, grâce à cette initiative, Renault a construit trois terrains de tennis à Marseille, Lyon et Grigny. L’objectif de la marque est de développer ce programme à l’échelle internationale, en collaboration avec ses ambassadeurs. »

3 ambassadeurs qui ont évidemment annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Félix Auger-Aliassime (@felixaliassime)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luca Van Assche (@lucavanassche)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diede de Groot (@diededegroot)

A lire aussi