Football – Oceaunz, le nouveau ballon d’adidas pour la Coupe du Monde féminine 2023

adidas a présenté cette semaine le ballon officiel de la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle Zélande, au design inspiré de la culture des deux pays.

C’est la neuvième fois qu’adidas produit le ballon de la Coupe du Monde féminine. Et la marque allemande continue dans la ligné des ballons très colorés. Du bleu, du vert et du noir sur un fond blanc. Son design s’inspire ainsi des « hautes montagnes de Nouvelle-Zélande » et des « liens qui unissent l’Australie et l’océan Indien ». Par ailleurs, à la manière du « Al Rihla » au Qatar, le « Oceaunz » sera un ballon connecté pour aider les arbitres.

Special delivery! 🚁⚽ Behold the FIFA Women’s World Cup 2023 official match ball, OCEAUNZ. A design inspired by the unique natural landscapes of the two host nations, Australia & Aotearoa New Zealand. 🌊 #FIFAWWC | #BeyondGreatness pic.twitter.com/4b2zDWP2iN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 24, 2023

Enfin, adidas annonce que « 1 % des recettes nettes de la vente du ballon OCEAUNZ sera reversé au mouvement Common Goal ». Une association qui favorise l’égalité des sexes en rendant plus accessible le football aux femmes ainsi qu’aux jeunes filles.

Le ballon est disponible à la vente à partir d’aujourd’hui au prix de 150€ pour la version la plus haut gamme. D’autres versions à 60€ et 35€ seront également en vente.

