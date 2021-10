Une rentrée à la sauce « sports US » pour les étudiants des écoles « Digital College » et « Exchange College »

La semaine dernière, les écoles « Digital College » (marketing digital) et Exchange College (banque et assurance) ont réservé une rentrée atypique et dynamique à leurs nouveaux étudiants en les plongeant dans une ambiance « sports US » et un show façon NBA.

Depuis la Halle Carpentier, antre du Paris Basketball, près de 1 500 étudiants ont pu assister à un véritable spectacle sportif avec danse, basketball ou encore entrée en musique. Une prise de parole originale qui vise à « casser les code de l’enseignement traditionnel ».

Une initiative bien évidemment immortalisée et largement relayée sur les réseaux sociaux avec près de 2,5 millions de vues et 30 000 interactions sur les différentes plateformes.

La rentrée chez nous, c’est ça 🤯🔥: pic.twitter.com/hFCECMsikh — Digital College (@_digitalcollege) October 7, 2021

« Motiver les étudiants à donner le meilleur d’eux-mêmes, et à être boostés pour bien démarrer l’année scolaire »

« L’idée était de plonger les étudiants dans une atmosphère digne des plus grands match de NBA, avec en fin d’événement un showcase du rappeur Niska » nous explique Ridouan Abagri, Directeur de Digital College, par ailleurs partenaire du Paris Volley.

Today 1000 étudiants présents lors du crazy kickoff du @_digitalcollege ! On ne forme pas l’élite on la forme dixit son fondadeur Ridouan Abagri ! Bravo pour ton parcours 👊merci pour ta confiance ! Et bonne rentrée ! Membre du @collegedeparis pic.twitter.com/meNml2eiGD — Lydia ARZOUR (@Lydia_Arzour) October 6, 2021

« Nous avons fait ce choix car non seulement les valeurs du sport en général sont en corrélation avec celles de notre établissement, mais également parce que c’est une vraie volonté de notre part d’insuffler cette dynamique US, un pays où les études universitaires sont beaucoup plus expérientielles qu’en France » ajoute Ridouan Abagri. « Il s’agit pour nous de motiver les étudiants à donner le meilleur d’eux-mêmes, et à être boostés pour bien démarrer l’année scolaire. Nous tenons à ce que leurs années d’études soient mémorables, d’autant plus que 90% d’entre eux sont en alternance et que ce rythme est très intense. Il est donc important pour nous d’organiser ces temps forts exceptionnels. L’événement a également une visée pédagogique puisque chaque année, nous avons la chance de recevoir des intervenants de renom dans le monde du digital, avec cette année Emmanuel Durand, PDG de Snap Inc. France 2016-2021 et Nicolas Brien, Chairman à EuraTechnologies, une vraie opportunité !