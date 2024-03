La NFL communique l’audience à l’international (hors USA) du Super Bowl 2024

Quelques semaines après le Super Bowl 2024 et le nouveau sacre des Chiefs de Kansas City, la National Football League (NFL) a communiqué l’audience enregistré à l’international, comprenez hors Etats-Unis.

Au total, la NFL revendique un audience TV de 62,5 millions de personnes pour le direct du Super Bowl 2024 chez les diffuseurs, « un chiffre en augmentation de 10% par rapport à 2023 ».

Derrière l’audience record aux USA avec 123,4 millions de téléspectateurs en moyenne, c’est le Canada qui représente la plus gros audience avec une moyenne de 10,1 millions.

Au Mexique, l’audience moyenne a été de 8,7 millions de téléspectateurs. En Allemagne, le chiffre est à 1,9 million de téléspectateurs en moyenne.

Au Royaume-Uni, ce sont 1,2 million de téléspectateurs en moyenne qui ont suivi le Super Bowl 2024. En Australie, l’audience moyenne est à 1,2 million de téléspectateurs.

Dans sa communication, la NFL ne précise pas le chiffre pour la France, avec notamment beIN SPORTS et M6. On sait uniquement que la chaîne en clair a enregistré une audience moyenne de 370 000 téléspectateurs.

« La croissance mondiale est un objectif stratégique majeur pour la ligue et les 32 équipes »

« L’intérêt mondial pour notre ligue continue de croître rapidement et l’augmentation du nombre de téléspectateurs internationaux le souligne » explique Peter O’Reilly, vice-président exécutif des événements majeurs et internationaux pour la NFL, dans un communiqué. « Le Super Bowl est un moment qui fusionne le sport et le divertissement comme aucun autre et le Super Bowl LVIII ne fait pas exception, réunissant des fans de tous les fuseaux horaires du monde pour un spectacle footballistique et culturel. La croissance mondiale est un objectif stratégique majeur pour la ligue et les 32 équipes, et nous espérons que cette dynamique se poursuivra dans les années à venir. »

