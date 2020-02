Le palmarès complet des Trophées Sporsora 2020

Ce soir, Sporsora organisait la 16ème édition des Trophées Sporsora du Marketing Sportif. Une soirée « nouvelle formule » haute en couleur qui réunissait les sociétés membres de l’association et autres professionnels du secteur, pour un total de plus de 500 personnes. De nombreuses personnalités sportives avaient également fait le déplacement comme Pierre Gasly, Kristina Mladenovic, Gaëtane Thiney ou encore Allison Pineau.

Jeep « Sponsor de l’année »

Au total, 5 catégories étaient ouvertes aux candidats postulant pour un prix. Cette année, c’est Jeep France qui remporte le titre de sponsor de l’année devant Arkema et Société Générale. Pour rappel, le jury présidé par Michaël Jeremiasz avait shortlisté 3 nommés pour la catégorie « Sponsor de l’année ». Un vote en ligne auprès de 1 000 professionnels du secteur a été organisé il y a quelques semaines pour établir le podium.

« Ce trophée vient récompenser la marque Jeep, qui sait parfaitement utiliser le marketing sportif dans sa stratégie de communication » commente Hervé Bodinier, Directeur Général Délégué de Lagardère Plus, agence qui accompagne Jeep dans ses activations. « C’est aussi le résultat d’une formidable collaboration entre les équipes de Jeep, de la LNB et d’une équipe passionnée au sein de Lagardère Plus, au digital, aux événements et à la gestion de clientèle. Nous avions noté que ce naming séduisait les fans de basket et les cibles de Jeep, qu’il s’était installé dans les médias, mais avoir la reconnaissance des professionnels du marketing sportif montre que l’audace de créer la Jeep Elite fonctionne. » Lors de la saison 2018-2019, Jeep a revendiqué une valorisation média brute 27,2M€.

Pour les catégories « Stratégie d’un détenteur de droits », « Activation », « Vidéo de l’année » et le « Coup de coeur », le jury a sélectionné directement les vainqueurs parmi les candidatures déposées.

Pour la catégorie startup, le jury a shortlisté 3 nommés fin décembre. Après un pitch effectué lors de la soirée, c’est Mon Petit Gazon qui a reçu la distinction.

Sponsor de l’année

OR : Jeep France / Naming Jeep Élite

ARGENT : Arkema / Behind The Dreams

BRONZE : Société Générale / Coupe du monde de rugby 2019

Activation

OR : adidas / adidas Tanguo League

ARGENT : ACCOR / Super Jersey

BRONZE : Malakoff Mederic Humanis / Faire du Sport pour combattre le Cancer

Détenteur de droits

OR : Urban Soccer / La Paris Saint-Germain Academy by UrbanSoccer change de dimension

ARGENT : Team Vitality / Le leader français de l’esport à la conquête du monde

BRONZE : FF Basketball / Le 3×3 par la FFBB, de la rue aux JO

Vidéo de l’année

OR : Orange / Passe en mode ballon

ARGENT : Puma : The Flow

BRONZE : Stade de Reims / Le Stade de Reims prend son envol avec Eva Air

Startup

Or : Mon Petit Gazon

Coup de coeur du comité d’experts

Little Miss Soccer

Personnalité de l’année

Tony Parker