NFL – Forbes dresse son classement 2022 de la valorisation des 32 franchises

A quelques semaines de la nouvelle saison de National Football League (NFL), le média américain Forbes a dressé son traditionnel classement dédié à la valorisation des 32 franchises, comprenez l’estimation de la somme à débourser pour racheter une équipe.

Pour la 14ème année consécutive, les Dallas Cowboys occupent la première place avec une valeur estimée à 8 milliards de dollars. Un chiffre en augmentation de 23% par rapport à l’évaluation de l’année dernière (6,5 milliards $).

En un an, les Cowboys ont donc gagné 1,5 milliard de dollars de valorisation, effaçant en une année la barre symbolique des 7 milliards et des 8 milliards.

Pour dresser son classement, Forbes a bien évidemment pris en considération la vente récente des Denver Broncos pour 4,65 milliards de dollars, un montant record dans l’histoire du sport business pour une équipe sportive.

Avec un contrat « droits TV » plus lucratif que jamais, des stades générant de nombreuses recettes (ticketing et matchday), des revenus sponsoring en hausse et un système basé sur une certaine répartition des richesses, la valeur moyenne d’une franchise NFL grimpe à 4,47 milliards de dollars. En 5 ans, Forbes rappelle que les revenus de la ligue ont augmenté de 31%. Lors de la saison dernière, la franchise appartenant à Jerry Jones aurait ainsi dépassé la barre du milliard de dollars de revenus et 465,9 millions de résultat d’exploitation.

NFL Team Values 2022 (Forbes)

1/ Dallas Cowboys : 8 milliards $

2/ New England Patriots : 6,4 milliards

3/ Los Angeles Rams : 6,2 milliards

4/ New York Giants : 6 milliards

5/ Chicago Bears : 5,8 milliards

6/ Washington Commanders : 5,6 milliards

7/ New York Jets : 5,4 milliards

8/ San Francisco 49ers : 5,2 milliards

9/ Las Vegas Raiders : 5,1 milliards

10/ Philadelphia Eagles : 4,9 milliards

11/ Houston Texans : 4,7 milliards

12/ Denver Broncos : 4,65 milliards

13/ Miami Dolphins : 4,6 milliards

14/ Seattle Seahawks : 4,5 milliards

15/ Green Bay Packers : 4,25 milliards

16/ Atlanta Falcons : 4 milliards

17/ Pittsburgh Steelers : 3,975 milliards

18/ Minnesota Vikings : 3,925 milliards

19/ Baltimore Ravens : 3,9 milliards

20/ Los Angeles Chargers : 3,875 milliards

21/ Cleveland Browns : 3,85 milliards

22/ Indianapolis Colts : 3,8 milliards

23/ Kansas City Chiefs : 3,7 milliards

24/ Tampa Bay Buccaneers : 3,675 milliards

25/ Carolina Panthers : 3,6 milliards

26/ New Orleans Saints : 3,575 milliards

27/ Tennessee Titans : 3,5 milliards

28/ Jacksonville Jaguars : 3,475 milliards

29/ Buffalo Bills : 3,4 milliards

30/ Arizona Cardinals : 3,27 milliards

31/ Detroit Lions : 3,05 milliards

32/ Cincinnati Bengals : 3 milliards

