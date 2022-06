Little Caesars nouveau sponsor officiel pizza de la NFL

Cette semaine, la National Football League (NFL) a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la chaîne de restauration rapide Little Caesars.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Little Caesars devient la nouvelle pizza officielle de la NFL et succède ainsi à Pizza Hut (2018-2022) et Papa John’s.

En tant que nouveau sponsor de la NFL, Little Caesars bénéficiera d’un ensemble de droits marketing exclusifs. Si on se base sur ce qui a été proposé depuis plusieurs années par Pizza Hut ou encore Papa John’s, les activations à destination des consommateurs et fans de la NFL devraient être nombreuses dans les mois à venir.

En 2019, Pizza Hut avait notamment déployé une campagne à l’occasion du Super Bowl en décidant de célébrer le premier bébé né pendant la finale.

Vous reprendrez bien une slice ?