Euro 2020 – Snickers lance une pétition pour demander un jour férié en Angleterre lundi 12 juillet pour célébrer « when it comes home »

Alors que tout l’Angleterre attend une victoire de son équipe de football dimanche en finale de l’UEFA Euro 2020 face à l’Italie, Snickers appelle à un jour férié le lundi 12 juillet 2021.

Sur le site spécialisé change.org, la célèbre barre chocolatée a lancé une pétition adressée à Boris Johnson, le Premier Ministre du Royaume-Uni. Une demande accompagnée de la promesse de relancer le nom « Marathon », l’ancien nom du snack sucré utilisé en Angleterre il y a 30 ans avant Snickers.

Une campagne publicitaire qui débute par la phrase « when it comes home, we deserve a holiday to celebrate ». Les Italiens, habitués à ne pas célébrer trop tôt depuis l’Euro 2000, apprécieront.

For non-English followers, here’s an example of the impact that this weekend’s game is having…. pic.twitter.com/lCFq5PCA5e — Professor Simon Chadwick (@Prof_Chadwick) July 9, 2021

Une pétition qui fait écho à celle lancée également par un citoyen anglais sur le site du parlement et qui a récolté plus de 335 000 signatures.

Déjà une pétition pour l’Ecosse

Outre l’équipe d’Angleterre, Snickers (groupe Mars Wrigley) est également sponsor de l’Ecosse. Quelques jours avant le début de l’Euro 2020, la marque avait également lancé une pétition pour demander un jour férié le 14 juin, jour du premier match des écossais dans la compétition. Si la demande aboutissait, Snickers annonçait des barres gratuites pour le pays.

Snickers, « awkward sponsor » de l’Angleterre et de l’Ecosse