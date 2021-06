Offre de Stage / Alternance : Assistant(e) Acquisition production documentaires Sports – Canal+

STAGE / ALTERNANCE – ASSISTANT(E) ACQUISITION PRODUCTION DOCUMENTAIRES SPORTS (F/H)

Lieu: Boulogne-Billancourt

Entreprise: GROUPE CANAL+ SA

Vous voulez rejoindre notre bande de passionnés, pour créer ensemble, la meilleure expérience de contenus et faire rayonner la diversité culturelle à travers le monde. Bienvenue chez CANAL+.

Le Groupe CANAL+ est le premier groupe de télévision payante en France : il est leader dans l’édition et la distribution de chaînes premium et thématiques. Pionnier dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe développe depuis quelques années des services de télévision innovants qui visent à renouveler l’expérience média et les modes de consommation de la télévision

Au sein de la cellule de la Coordination Internationale du service Acquisitions de la Direction des Sports,

L’Assistant(e) Acquisition Production Documentaires Sports est en étroite relation avec les interlocuteurs externes et internes au Groupe (Rédaction, Production, Direction Technique, Programmation, Service Juridique) afin d’assurer la bonne coordination des événements sportifs se déroulant à l’étranger et diffusés sur les antennes du Groupe CANAL+, ainsi que la gestion de contenus nécessaires à la production et l’éditorialisation des émissions Sport.

Il intervient en support des missions du Responsable du service et des deux Chargées de Coordination Internationale qui composent le service.

MISSIONS

A ce titre, les missions sont les suivantes :

Gestion des demandes des rédactions, définition du périmètre d’acquisition des images

Recherche des détenteurs de droits

Négociation/acquisition images émissions Sports, toutes antennes

Négociation/acquisition images Documentaires / Sport Reporter / Intérieur Sport

Ventes images chaînes & sociétés de production françaises et étrangères : vérification juridique, définition du cadre d’exploitation et financier de la cession des images.

Réunions émissions

Suivi facturation

Qualifications

Etudiant(e) en école de commerce ou équivalent, niveau bac+4/+5

Passionné(e) par le secteur sport business

Connaissance du Sport et suivi de l’actualité

Capacité d’analyse et de synthèse – Force de proposition

Bon niveau d’anglais requis

Bonne maitrise des outils bureautiques (notamment de la suite Office)

Informations supplémentaires

Seulement chez CANAL+, pour 1 année : A vos CVs!

Merci de précisez votre rythme d’alternance : Le rythme d’alternance idéal est de 4 jours chez CANAL+ / 1 jour en formation

Contact : juliette.alliaume@canal-plus.com