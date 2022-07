Offre de Stage : Assistant Chef de Projets – Eventeam Ideas

Eventeam Group est un groupe de communication globale orientée sur trois grands métiers :

• Le métier de producteur d’hospitalités et de voyages sur les grands événements sportifs

• Le métier d’organisateur d’évènementiel corporate (incentive, séminaires, soirées…)

• Le métier de conseil en marketing sportif

Eventeam Ideas, accompagne les marques, fédérations et ayant-droits dans leur stratégie de communication dans l’univers du sport en coordonnant les différents outils d’activation digitaux, médias et événementiels afin de répondre à leurs besoins.

Nos expertises :

• Conseil dans l’achat et l’activation des droits de sponsoring en fonction des objectifs des marques

• Etudes marketing sur la consommation du sport et des effets du sponsoring

• Création et définition de concepts de communication

• Création et gestion de dispositifs événementiels pour les marques

• Production de brand content photo/vidéo pour les marques

Eventeam Ideas est à la recherche d’un(e) assistant(e) chef de projet à partir du mois de Juillet-Août 2022.

MISSIONS

Sous la responsabilité des chefs de projet, vous participerez à la mise en place stratégique et opérationnelle des actions de communication pour les clients de l’agence :

– En amont des projets dans la phase de conception (brainstormings, recommandations stratégiques, benchmark),

– En phase opérationnelle (gestion : suivi de création, suivi de production, logistique d’opérations terrain, animation des réseaux sociaux, suivi de développement d’applications…),

– En phase bilan (comptes rendu, bilans opérationnels).

Parallèlement, l’assistant(e) chef de projet sera amené à accompagner l’équipe événementielle dans les différentes opérations de l’agence. Des déplacements réguliers sont à prévoir les week-ends.

PROFIL RECHERCHE / COMPETENCES

– Issu(e) d’une formation Bac +4/5 (en cours de formation universitaire type management du sport, école de commerce ou de communication)

– Fort intérêt pour le sport et son environnement media

– Attiré(e) par le monde du web et les réseaux sociaux

– Dynamique, rigoureux, créatif avec une capacité d’analyse

– Capacité d’écoute, excellent relationnel, aptitude au travail en équipe indispensable

– Maîtrise de PowerPoint et Excel indispensable, Photoshop serait un plus.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

– Stage conventionné à temps plein basé à Boulogne-Billancourt

– Durée : 6 mois.

– Début : août 2022

– Rémunération : minimum légal + 100% de la carte Navigo + tickets restaurant

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence StageACDPIdeas2022 par mail aux adresses suivantes : ideas@eventeam-group.com