Offre Emploi (CDI) : Chargé/e de Communication & Marketing – Fédération Française de Squash

Sous la responsabilité du Président (ou de son représentant) et du DTN (ou de son représentant), la Fédération Française de Squash recherche sa/son Chargé/e de « Communication et Marketing ».

Missions :

Communication

– Mise en œuvre de la stratégie de communication interne et externe de la fédération ;

– Conception et mise en œuvre des actions de communication de la Fédération via les supports déterminés (newsletter licencié hebdomadaire, newsletter club mensuel, magazine fédéral trimestriel, site internet, réseaux sociaux, extranet fédéral, web tv, marketplace, …) ;

– Gestion et suivi de la communication lors des évènements fédéraux en lien avec les organisateurs (Championnats de France, PSA, Open de France, Tournois nationaux, Séminaire fédéral, AG, …) ;

– Gestion et alimentation réguliers des réseaux sociaux de la Fédération (fb, instagram, twitter, …)

– Gestion et suivi des prestataires de la communication (freelance, journalistes, photographes, …) ;

– Création et mise en œuvre de la stratégie médias/presse et influenceurs ;

– Gestion et suivi des actions et relations médias/presse (communiqués, événements, campagne presse/radio, …) ;

– Gestion et suivi des actions et relations influenceurs (médias sociaux, événements,) ;

– Gestion et suivi du budget du service ;

– Encadrement fonctionnel du ou des alternants ou stagiaires du service

Marketing

– Conception et mise en œuvre de campagnes de communication « marketing » en lien avec les clubs affiliées permettant de promouvoir le squash auprès du plus grand nombre (portes ouvertes, animations mini-squash, famille, loisirs, entreprise, santé, …);

– Gestion et suivi des partenaires de la Fédération

– Suivi du partenaire « Equipementier » des Equipes de France

– Démarchage de nouveaux partenaires pour la Fédération

– Collaboration au déploiement de la marketplace de la fédération

Profil recherché

– Expérience significative (min. 5 années d’expérience) dans le monde du sport en particulier dans le mouvement sportif ;

– Formation supérieure en Communication / Marketing ;

– Excellentes compétences écrites et orales ;

– Personne autonome et force de propositions, organisée, polyvalente faisant preuve d’adaptabilité

– Très bonne maîtrise des logiciels PAO et Pack Office, maîtrise des outils digitaux

Conditions

– Contrat à Durée Indéterminée

– Lieu de travail : Siège de la fédération (Saint-Maur-des-Fossés) + déplacements à prévoir

– Disponibilité soirs et week-ends à prévoir

– Télétravail possible (2 jours/sem)

– Classification : Groupe 4 CCNS au Forfait heures

– Rémunération annuelle : A négocier selon profil

Contact

– CV + lettre de motivation à envoyer à philippebosson@ffsquash.com