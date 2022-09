Le voyage d’étude « SportBizTrip » destiné aux acteurs du sport business français aura lieu en mars 2023 à New York (12 places)

Initialement prévu en mars 2020, le projet SportBizTrip a été repoussé en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Avec un avenir qui s’éclaircit, l’agence Com’Over relance le projet « SportBizTrip » avec le soutien de Dpasse, Sports US Travels et notre site Sport Buzz Business.

Com’Over va donc mettre à profit son réseau d’acteurs des Sports US et son expertise spécifique avec notamment l’accompagnement de la NBA en France depuis sa création en 2011, pour lancer ce projet d’étude et de formation à destination des acteurs du sport français : annonceurs (responsable sponsoring, direction de la communication), Fédérations, clubs professionnels, médias et autres start-ups.

Une opportunité pour 12 acteurs français de s’immerger dans le sport US, de la Fan Expérience à la visite de stades / arenas en passant par la découverte des techniques marketing et commerciales des meilleures entités du monde dans le domaine.

Expérience, technologie, digital, innovation, partenariats, activations, disruption, révolution… Seront parmi les maîtres mots de ces quatre jours d’immersion dans le sport américain.

Au programme :

• 5 jours, 4 nuits.

• Séjour en Hôtel 4* au cœur de Manhattan.

• Deux rencontres de Sport US avec Fan Expérience dont une au sein du mythique Madison Square Garden et du Barclays Center (Brooklyn).

• Trois jours de RDV et table-rondes avec les experts du secteur aux US (Ligues nord-américaines des sports majeurs US, Franchises new-yorkaises, Arenas & Grands Stades, organisateurs d’événements…), brainstorm et débriefing autour des best practices et de la possibilité d’utiliser certaines méthodologies en France.

Un voyage d’étude conventionné, sous l’égide de Dpasse qui proposera une convention de formation aux entreprises souhaitant participer au voyage de leurs collaborateurs. Cette convention de formation pourra être soumise aux OPCO afin de bénéficier d’une participation sur le budget formation de l’entreprise. Ce voyage est organisé par Sports US Travels, 1ère agence de voyage en Europe spécialisée dans les sports américains et la Fan Expérience.

Le voyage d’étude aura lieu fin mars 2023, la date définitive sera divulguée très rapidement. Le voyage est limité aux 12 premières personnes de structures différentes inscrites dans le but de démultiplier les échanges et de pouvoir fournir une expérience personnalisée.

Pour plus d’informations sur le voyage SportBizTrip 2023, rendez-vous ici !