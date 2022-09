DAZN va racheter Eleven Group – « Ensemble, nous formons l’équipe de direction la plus solide et la plus crédible du secteur »

Hier, DAZN Group a annoncé un accord en vue de l’acquisition de Eleven Group.

Avec la future intégration d’Eleven Group, la plateforme de streaming DAZN va enrichir son catalogue de droits et se développer sur certains territoires. Eleven Sports est notamment diffuseur du championnat de football de Belgique (Jupiler Pro League) sur son marché domestique. Eleven possède également les droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats en Belgique et au Portugal.

En outre, DAZN va également intégrer la société Team Whistle, propriété d’Eleven Group, qui édite de nombreuses chaînes sur les réseaux sociaux, un total de 700 millions de followers selon ComScore.

Eleven Sport est également un partenaire de la FIFA et de sa plateforme OTT FIFA+. Le rachat de Eleven Group pourrait ainsi représenter quelques 300 millions de dollars par an de revenus.

« Ensemble, nous formons l’équipe de direction la plus solide et la plus crédible du secteur »

« L’acquisition ajoute de l’ampleur à notre entreprise. C’est un grand pas en avant dans notre volonté d’être la principale plateforme sportive mondiale. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’Andrea, Marc et leur équipe ont réalisé et nous sommes impatients de travailler avec eux alors que nous élargissons nos ambitions » précise Shay Segev, PDG du groupe DAZN, dans un communiqué. « Ensemble, nous formons l’équipe de direction la plus solide et la plus crédible du secteur. DAZN a investi dans la construction d’une plateforme sportive numérique révolutionnaire, où les fans peuvent profiter de toute la gamme de divertissement sportif interactif. Nous sommes impatients d’étendre ces capacités à de nouveaux marchés et de tirer parti des capacités d’ELEVEN dans DAZN. »

DAZN précise qu’Andrea Radrizzani, fondateur d’Eleven et propriétaire du club de Leeds United, va rejoindre le board en tant que directeur éxécutif. Un rapprochement entre ces deux entités qui montre que le secteur de l’OTT dans le sport commence à devenir mature avec la présence de nombreux acteurs plus généralistes comme Prime Video ou encore Apple.

#DAZN has acquired the award-winning sports media group @ElevenSportsHQ, making DAZN the largest holder of European sports rights. The deal complements DAZN’s existing market-leading positions in core European markets. Read more here – https://t.co/7Lc4fPxD91 pic.twitter.com/Y4LDRWVvS8 — DAZN (@dazngroup) September 27, 2022

Pour rappel, la plateforme de streaming DAZN diffuse notamment l’UEFA Champions League féminine dans le monde entier jusqu’au moins 2025. En Espagne, DAZN diffuse également des matchs de LaLiga depuis cette saison. Sur le marché français, la société n’a pas encore de réels droits premium.

A lire également