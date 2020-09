Offre Emploi : Responsable Marketing Digital – ACE EDUCATION

RESPONSABLE MARKETING DIGITAL

ACE EDUCATION groupement d’écoles de commerce spécialisées dans le sport, l’hôtellerie et le design recherche son Responsable marketing digital qui intègrera notre équipe marketing pour stimuler notre croissance, booster nos résultats en proposant des idées innovantes et des campagnes de marketing qui porteront nos marques, nos parcours de formation et nos objectifs commerciaux.

Pour aller plus loin merci de vous référer aux différents sites de nos marques :

https://www.amos-business – https://cmh-academy.com – https://ecole-esdac.com

Intégré au sein de la Direction Marketing & Communication du Groupe ACE EDUCATION, vos missions principales sont les suivantes :

Stratégie d’acquisition et de fidélisation :

• Définir et mettre en place la stratégie d’acquisition et de fidélisation sur l’ensemble de nos sites

• Développer des plans de marketing stratégiques d’acquisition et de fidélisation pour stimuler la croissance et maximiser le retour sur investissement marketing immédiat et à long terme

• Utiliser la data pour identifier les tendances/modèles et les opportunités clés d’innovation, faire des recommandations d’optimisation sur le parcours utilisateur et sur divers canaux (payant, référencement, web, e-mail, etc.)

• Piloter et optimiser le funnel en lien avec les objectifs : tests, choix et optimisation des outils marketing)

• Optimiser nos campagnes avec des approches innovantes en matière d’acquisition et de notoriété de la marque dans un objectif de conversion.

• Piloter l’optimisation globale des taux de conversion des site Web (SEA, SEO,landing page…)

• Growth hacking : rechercher et tester de nouvelles sources de trafic digital, cibler de nouvelles audiences, enfin, booster le volume de leads (affiliation, emailing, display, RTB, retargeting).

Webmastering :

• Piloter la gestion des contenus, des marques et de l’expérience utilisateur ;

• Administrer les CMS (WordPress)

SEO/Tagging :

• Optimiser le référencement naturel de nos sites (SEO, Tags..)

• Établir des pratiques exemplaires en matière de référencement et taggage, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes entre les sites et les médias sociaux

• Aider à optimiser l’architecture du site, les structures d’URL et le contenu pour améliorer l’indexation et la pertinence des mots clés

• Piloter le budget dans une démarche ROIste : optimiser les coûts d’acquisition,

• Assurer les reportings en vue d’analyser le trafic généré et la rentabilité des campagnes, mise en place d’actions correctives.

• Manager les prestataires

Profil :

Diplômé(e) d’un Bac +5 spécialisé en digital/ E-marketing/ E-Commerce/Webmarketing, vous possédez minimum 2/3 ans d’expérience sur un poste similaire.

Vous avez une excellente connaissance des leviers payants et naturels (SEM, Affiliation, display, Google ads…) et une maîtrise de l’écosystème digital, ainsi que des outils d’analyse et de gestion de campagne (Google Analytics, Google Data Studio, Google Ads, Bing Ads,…)

Vous connaissez les langages web techniques: HTML, CSS et utilisez des outils tels que Sendinblue, mailchimp,…

Vous avez une forte appétence pour les chiffres, une vision ROIste des actions à mener et vous possédez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse.

Organisé(e), rigoureux(euse) et attentif(ve) aux détails, vous avez déjà piloté plusieurs projets en même temps.

Vous êtes reconnu pour être curieux, méthodique.

Créatif(ve), vous êtes toujours à la recherche des nouvelles idées.

Vous avez un excellent esprit d’équipe et vous souhaitez faire partie d’une entreprise en forte croissance développant un concept à forte valeur ajoutée.

Période

Temps plein, CDI

Salaire en fonction du profil

Le poste est à pourvoir immédiatement

Pour Postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutementdrh@amos-group.fr