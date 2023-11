Tennis – Les serviettes des joueurs et joueuses pour Roland-Garros 2024

En cette fin d’année, Roland-Garros commercialise les serviettes joueurs et joueuses de son édition 2024. Elles sont conçues, comme depuis plus de 20 ans, par la marque Carré Blanc et vendues au prix de 50 euros pièce.

Alors que la saison 2023 touche à sa fin, Roland-Garros dévoile déjà certains de ses produits pour celle à venir. Et parmi les préférés des fans de tennis : les serviettes. Comme chaque année depuis désormais 21 ans, Carré Blanc a imaginé et conçu les serviettes officielles qui équiperont sur le court les joueurs et joueurs de tennis lors de l’édition 2024.

Des serviettes unisexes

Petite originalité cette année : les serviettes seront unisexes. Elles sont proposées dans deux teintes, terre battue, logique, et marine. On retrouve sur chacune d’elles le logo du Grand Chelem parisien.

Les deux modèles sont ornés de bandes situées qui varient de couleurs pour garder un produit unique.

Carré Blanc précise que les serviettes sont tissées « à partir de fils de coton biologique dans le respect de l’environnement, avec une bouclette en jacquard. Sa conception unique accompagne les sportifs dans leur quête de dépassement de soi. »

50€ la serviette, 80€ le drap de bain

La serviette officielle est mise en vente au prix de 50 euros sur la boutique en ligne de la Fédération française de tennis. Il faut ajouter 30 euros de plus pour s’offrir le drap de bain (80 euros).

L’an passé, Roland-Garros et Carré Blanc avaient fêté les 20 ans de leur partenariat. Différents modèles de serviettes joueurs et joueuses avaient été commercialisés. Comme, par exemple, un modèle « night session ».

Quelques serviettes des dernières années

