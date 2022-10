Offre Emploi : Chargé(e) événementiel et relations presse – Zéfal

Leader Français à dimension internationale de la conception, fabrication et distribution d’accessoires de vélo, Zéfal emploie une centaine de salariés et fabrique plus de 60% de ses produits sur son site basé à Jargeau, à proximité d’Orléans. L’entreprise bénéficie d’un rayonnement important à l’international où 70% du chiffre d’affaires est réalisé.

Missions :

Rattaché(e) au responsable du service communication, vous travaillerez sur les missions suivantes :

• Planification, organisation et gestion des événements grand public/professionnel et des partenariats événements :

– Comprendre les exigences et les détails de chaque événement

– Planifier et organiser des événements en tenant compte des contraintes financières et de temps.

– Gestion des prestataires

– Suivre et mettre en place les activations des événements partenaires de la marque

– Évaluer le succès de l’événement et soumettre des rapports

• Gestion des relations presse :

– Développer des partenariats presse en entretenant et en enrichissant un portefeuille de relations presse

– Gérer les sollicitations de la presse et faire l’interface entre les demandes des journalistes et les responsables internes

– Planifier et suivre les campagnes de presse en lien avec la direction générale

– Gérer des invités presse présents sur la manifestation

– Assurer une veille média

– Suivre la performance et les « retombées presse » des actions de communication

Profil recherché :

Vous avez valorisé votre formation de type Bac + 3 minimum en marketing ou communication par une première expérience d’au moins 1 ans. Dynamique, organisé(e), doté(e) d’un bon état d’esprit et d’un excellent relationnel, vous êtes autonome, à l’aise à l’oral comme à l’écrit en français et en anglais, et vous avez une bonne capacité d’adaptation.

Etre passionné de vélo ou plus largement de sports présente un avantage pour parler de nos produits. Il en est de même si vous êtes soucieux des enjeux environnementaux et motivé pour développer une activité en lien avec la mobilité durable. Vous savez utiliser la suite Office 365 et êtes à l’aise avec les Adobe Creative.

Poste en CDI à pourvoir dès septembre au siège de Zéfal.

Temps de travail hebdomadaire de 37,5h avec acquisition de RTT. Intéressement et self sur place.

Vous êtes intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à notre DRH, Mme Maud Garnier : maud.garnier@zefal.com