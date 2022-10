UEFA Euro 2024 en Allemagne : Le prix des billets VIP commercialisés par la joint-venture « 2024 Hospitality Experience AG » (Sportfive et Fortius AG)

Hier, l’UEFA a annoncé que les billets VIP (hospitalités) de l’Euro 2024 organisé en Allemagne seront commercialisés par la joint-venture « 2024 Hospitality Experience AG » réunissant Sportfive et Fortius AG.

Dans le cadre de cet accord, « 2024 Hospitality Experience AG » assurera la vente mais également la livraison des packages d’hospitalités officiels. Le directeur général de cette structure sera Olaf Bauer.

« Je suis convaincu qu’en associant leur expérience, leur réseau et leur technologie, Sportfive et Fortius AG, via 2024 Hospitality Experience AG offriront et livreront une expérience d’Hospitalité Officielle attrayante aux clients. » précise Martin Kallen, CEO d’UEFA Events SA, dans un communiqué.

« Au cœur de l’UEFA EURO 2024, il y aura une hospitalité centrée sur le client », a expliqué Robert Müller von Vultejus, directeur de la croissance chez SPORTFIVE.

Pour rappel, la compétition réunira 24 équipes. Les matchs se disputeront sur dix sites en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, soit quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le prix des billets VIP pour l’UEFA Euro 2024 en Allemagne

Parmi les offres proposées, les clients pourront se tourner vers des loges privatives (skybox) ou bien des espaces d’hospitalités partagés (lounge).

Le prix le plus bas pour une prestation VIP coûtera 990 euros HT dans l’offre « club » comprenant une place de match en catégorie 1 et l’accès à un salon collectif.

Pour une loge privative, le prix par personne le plus bas débutera à 1 500€ HT.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Bien évidemment, les prix les plus élevés concernant la finale. Des packs de plusieurs matchs et par stade seront également commercialisés. Comptez 19 300€ HT par personne pour la loge privative de 6 matchs au stade de Berlin qui accueillera notamment la finale.