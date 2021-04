Activation – Focus sur le dispositif d’Uber Eats pour la livraison du ballon du match de Ligue 1

Partenaire-Titre de la Ligue 1 depuis l’été 2020, la société Uber Eats tente de s’adapter comme elle le peut au contexte sanitaire pour proposer des activations « in stadia ».

En tant que sponsor principal du championnat, la plateforme de livraison de repas a le luxe et le privilège, en cette période de huis clos, de pouvoir inviter le seul fan autorisé à assister à un match au stade. Un petit chanceux qui a également la « lourde tâche » de livrer le ballon de la rencontre.

C’est l’une des activations qui se voient le plus à la télévision. A chaque début de match, Uber Eats et la LFP ont théâtralisé l’arrivée du ballon de la Ligue 1 et sa remise à l’arbitre pour le coup d’envoi. Un ballon remis par une personne habillée aux couleurs d’Uber Eats bien évidemment.

Depuis le mois d’août 2020 et jusqu’au début du second confinement fin octobre, Uber Eats a invité au stade des restaurateurs partenaires et des livreurs utilisant l’application pour leur permettre de vivre une expérience inédite. Malgré la situation sanitaire et les mesures de huis clos, l’activation se poursuit et les les clubs peuvent également permettre à certains fans tirés au sort de participer à l’opération. En cette période, les seuls supporters présents au stade le sont grâce à Uber Eats.

https://twitter.com/FCMetz/status/1373967696199569408

« C’est un moment qui fait désormais parti du protocole officiel de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats »

En cette période de COVID-19, le protocole de la livraison du ballon de match a bien évidemment été adapté. Les livreurs d’un soir portent ainsi masque et gants et maintiennent la distanciation sociale. Le jour J, la personne qui livrera le ballon est accueilli par un officiel de la LFP qui lui explique le déroulé du protocole. Hors période COVID, cette personne pourra assister à l’échauffement des joueurs depuis le bord du terrain. Au moment de l’arrivée des joueurs sur le terrain, la personne livre le ballon lorsque les arbitres s’avancent vers la stèle dédiée « livraison du ballon du match ». Une transmission du ballon qui offre au fan son petit moment de gloire puisque ce moment est filmé. Ensuite, la personne se rend en tribune pour suivre la rencontre. Un privilège puisque en ce moment, ils sont les seuls à pouvoir assister à un match au stade.

« Nous sommes ravis de pouvoir continuer à permettre à un heureux élu – livreur, restaurateur et fans de football – de ‘livrer’ le balllon à l’arbitre lors de chaque rencontre malgré le contexte et la situation actuelle. C’est un moment qui fait désormais parti du protocole officiel de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats » nous précise un porte parole d’Uber Eats. « Nous avons hâte de pouvoir proposer de nouvelles expériences inédites pour continuer de célébrer tous les fans de football notamment à travers notre campagne intitulée ‘C’est bon d’aimer le foot’ qui nous permet de les accompagner tous les week-ends. »

Précisons qu’Uber Eats avait déjà proposé lors de la saison dernière (2019-2020) quelques livraisons de ballon, dans des stades pleins de Ligue 1. La plateforme était alors « partenaire officiel » de la Ligue 1 qui portait encore le nom de Ligue 1 Conforama. Le monde d’avant.

https://twitter.com/Ligue1UberEats/status/1231282273808416769

Gael a eu la chance de livrer le ballon de cet #FCGBOGCN, grâce à @ubereats_fr partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama ⚽ Vous souhaitez avoir cette chance lors des prochains matchs ? 📲 Alors restez connectés sur @Ligue1Conforama et @ubereats_fr 😉 pic.twitter.com/MXInPj9toA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 1, 2020

Pour faire parler de son activation « money can’t buy » de la livraison du ballon du match, Uber Eats avait fait appel à l’agence Buzzman pour organiser une campagne spécifique autour du match entre l’OM et l’OL en novembre 2019. L’occasion pour la plateforme de montrer à l’époque l’une des possibilités offertes grâce à son partenariat avec la LFP.