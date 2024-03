Football – Le Bayern Munich féminin détient « enfin » son propre maillot avec un design unique

Dimanche 17 mars, l’équipe féminine du Bayern Munich arborera son propre maillot à l’occasion de la rencontre de championnat les opposant au RB Leipzig.

Pour la première fois de son histoire longue de 54 ans, la section féminine du Bayern de Munich pourra fièrement porter son maillot spécialement créé pour les joueuses, et non une adaptation de celui des hommes.

Ce maillot, conçu par l’entrepreneur et icône de la mode Lena Gercke en collaboration avec adidas et FC Bayern, est bien plus qu’un simple vêtement de sport. Il représente une déclaration d’autodétermination et d’émancipation pour le football féminin selon les intéressés.

Impliquées dans cette collaboration, les joueuses se déclarent fières de pouvoir avoir le droit à cette reconnaissance, comme l’expliquent Bianca Rech, chef du FC Bayern Women. «Le premier maillot conçu spécialement pour nous est caractérisé par une signification très centrale et émotionnelle. C’est un autre jour historique dans l’histoire du FC Bayern Women. Un grand merci à tous ceux qui ont participé au développement de cette pièce absolument unique.»

« Nous sommes ravies de jouer dans un maillot spécialement conçu pour nous pour la première fois dans l’histoire du FC Bayern. Cela montre l’importance croissante du football féminin. Ce serait formidable d’apprendre que beaucoup de nos fans portent ce maillot dans le stade bientôt. » ajoute Linda Dallmann, attaquante du Bayern.

Le lancement du maillot aura lieu ce samedi 8 mars à l’occasion de la journée internationale de la femme, à la base sportive adidas de Berlin, une véritable rampe de lancement pour permettre de donner à ce nouveau « jersey » un maximum de visibilité.

Il y a quelques mois, c’est le club anglais d’Arsenal, également équipé par la marque aux trois bandes, qui dévoilait un maillot spécifique à l’équipe féminine.

À lire aussi