TF1 clôture la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec la meilleure audience hors XV de France depuis 2007 avec la finale Afrique du sud – Nouvelle-Zélande

Samedi soir, l’Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de Rugby 2023 en dominant la Nouvelle-Zélande (12-11). Une finale diffusée sur TF1 qui a enregistré un record d’audience pour un match de rugby hors XV de France depuis 2007.

Dans le détail, la finale de ce mondial disputée dans l’hexagone a enregistré une audience moyenne de 10,9 millions de téléspectateurs. Au coup de sifflet final, un pic à 12,7 millions de téléspectateurs a été enregistré.

« Les 20 matchs diffusés en prime time sur TF1 ont réuni 7,5 millions de téléspectateurs en moyenne » explique TF1 dans son communiqué. La meilleure audience de la compétition restera donc le France – Afrique du Sud (dimanche 16 octobre) et la défaite des Bleus en quart de finale qui a enregistré un pic à 16,5 millions de téléspectateurs. « La Coupe du monde de rugby permet à TF1 d’enregistrer les 6 meilleures audiences de l’année » ajoute la première chaîne qui diffusait la compétition avec France Télévisions et M6. Les rencontres du XV de France sur TF1 ont rassemblé 14,3 millions de téléspectateurs en moyenne. « Au total, ce sont plus de 51 millions de Français qui auront suivi la compétition record sur TF1 ».

Merci à tous de nous avoir suivi pendant cette Coupe du Monde ! On se quitte sur cette belle image de Trevor Nyakane. 🕺❤️ pic.twitter.com/5sxUCblrk9 — TF1 (@TF1) October 28, 2023

Pour cette finale, la régie publicitaire de TF1 proposait les 30 secondes de publicité à un prix max de 190 000€ HT brut. Ce prix avant le début de la compétition, aurait été quasiment le double si la France avait atteint la finale.

Le Mag de la Coupe du monde de rugby, présenté par Isabelle Ithurburu après chaque match diffusé sur TF1, enregistre lui une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs.

Quel est votre plus grand regret sur cette Coupe du Monde ? Louis Bielle-Biarrey répond en exclu dans Le Mag.#LeMag, en direct sur TF1 & @MYTF1 : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/fI3LcIQ4RK — TF1 (@TF1) October 27, 2023

10,9 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1 pour la finale #RWC2023 Nouvelle-Zélande VS Afrique du Sud. Record d’audience pour un match de rugby hors Bleus depuis 2007. Pic à 12,7 millions de téléspectateurs au coup de sifflet final.#RWC2023 #NZLvRSA #TF1 #rsa #nzl pic.twitter.com/CdLw2v4pre — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) October 29, 2023

