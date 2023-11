Football – Kipsta Ballon Officiel de l’UEFA Europa League et Europa Conférence League sur le cycle 2024-2027

Ce midi, KIPSTA a officialisé la signature d’un contrat avec l’UEFA concernant l’Europa League et l’Europa Conference League.

Sur le cycle 2024-2027 (3 saisons), la marque de football de Decathlon devient le Ballon Officiel de ces deux compétitions.

« La décision de l’UEFA est une preuve de reconnaissance de l’expertise de KIPSTA et de sa capacité à proposer un produit technique de haut niveau répondant aux normes les plus strictes » explique Fabien Brosse, Directeur Général Délégué en charge des Produits et des Sports Decathlon, dans un communiqué. « Elle renforce également l’engagement des équipes de KIPSTA concernant la pratique du football, qu’il soit amateur ou professionnel, dans le monde entier. »

Pour rappel, Kipsta est déjà le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT ainsi que de la Jupiler Pro League en Belgique. « L’expérience de KIPSTA en tant que fournisseur de ballons de haute qualité et son engagement pour notre sport seront des atouts considérables alors que l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League entrent dans une nouvelle ère » ajoute Guy Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA.

« Ballons, maillots et chaussures aux pieds des professionnels, l’ambition est de devenir un équipementier qui compte, à court terme devenir le 4ème » nous expliquait il y a un an Emmanuel CASTIGLIONI, Clubs Offer Leader & Football Player Outfit Product Manager pour Kipsta. « Le téléphone sonne, nous avons des sollicitations, le ballon de la Ligue 1 Uber Eats est un coup de projecteur sur la marque qui est en train de changer d’image ».

En tant que ballon officiel de ces deux compétitions de l’UEFA, l’équipementier Kipsta succède à Molten. La marque japonaise était devenue le ballon officiel de la Ligue Europa en 2018.

Concernant l’UEFA Champions League, c’est adidas qui est le ballon officiel jusqu’au moins cette saison 2023-2024. Car pour le prochain cycle qui marque le nouveau format de la compétition, aucune information officielle n’a été communiquée sur le fournisseur de ballons.

