FECAFOOT : One All Sports, Le Coq Sportif… Qui équipera le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022 ?

En juillet, la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a décidé de mettre fin à son partenariat avec Le Coq Sportif avant la fin de l’échéance pour officialiser un mois plus tard la signature d’un nouveau contrat équipementier avec la marque One All Sports.

Présenté par la FECAFOOT comme « le contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun », le partenariat avec One All Sports a été signé pour 3 ans.

Pour la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022, les lions indomptables porteront donc des maillots de la marque encore très confidentielle One All Sports. Une marque qui revendique une vingtaine d’années d’expériences dans l’industrie des vêtements et accessoires de sport. Ces dernières années, la marque a notamment fabriqué des produits en marque blanche dans le sport automobile.

Alors que Le Coq Sportif avait évidemment préparé les maillots du Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde 2022, la décision unilatérale de la FECAFOOT de rompre le contrat évince la présence de la marque au mondial… à moins que les procédures judiciaires ne fassent évoluer la situation d’ici-là.

Mi-août, France-24 précisait que Le Coq Sportif avait assigné la fédé afin de faire respecter son contrat.

Des retards de paiement à l’origine de la fin prématurée du contrat ?

Dès le 9 août, la FECAFOOT a fait savoir par le bais du cabinet FMH Avocats que son contrat avec Le Coq Sportif prévoyait des obligations et des délais de paiements stricts et que c’est le non respect de ces obligations qui a contraint la FECAFOOT à mettre en demeure son ex-équipementier.

« La Fécafoot insiste sur le fait qu’elle a patienté près de 60 jours, soit bien au-delà de son obligation contractuelle, pour signifier la rupture, laissant ainsi largement le temps à l’ex équipementier de régulariser sa situation. Faute d’avoir procédé à un règlement intégral des sommes dues dans le délai imparti, la Fécafoot a été contrainte de rompre le contrat » ajoute l’avocat de la fédération Florian MBAYEN HEGBA.

Vers un accord à l’amiable ?

Mais selon le site Actu-Cameroun et le journaliste Boris Bertolt, le président de la Fécafoot Samuel Eto’o ainsi que Marc-Henri Beausire, le CEO de Le Coq Sportif, étaient présents la semaine dernière à Paris lors d’une audience de conciliation au tribunal de commerce de paris. Selon le journaliste, la fédération se dirigerait vers une négociation à l’amiable avec l’équipementier qui a succédé à Puma aux côtés de la FECAFOOT en 2019.

« Les débats ont duré moins de 50 minutes. Dans un premier temps, les avocats du Coq Sportif, le plaignant ont expliqué pourquoi ils trainaient la FECAFOOT en justice : POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT. Les avocats de la FECAFOOT ont fait que le contrat avait été rompu pour deux principales raisons : Le non – respect des délais de paiement et le coût des maillots jugés élevés » précise Boris Bertolt. « A ces griefs, les avocats de Coq Sportif ont répondu que tous les paiements avaient été respectés dans les délais à l’exception d’un seul paiement celui du mois d’avril qui a eu un retard de 15 jours mais a finalement été réglé. Non sans indiquer qu’ils n’avaient pas reçu la facture de la FECAFOOT. Sur la question du coût des maillots, ils ont fait savoir que les coûts sont fixés par l’équipementier en fonction des moyens de production. Ils ont également accusé la FECAFOOT de n’avoir pas respecté les clauses du contrat relatif au processus de résiliation. »

Une prochaine audience fixée dans les jours à venir devrait permettre d’en savoir plus. Pour le journaliste, soit l’équipe du Cameroun ira au mondial avec des maillots floqués Le Coq Sportif, soit la Fécafoot devra verser plusieurs milliards de Francs CFA de dommages et intérêts.

En attendant d’en savoir plus, le possible maillot Home du Cameroun made in Le Coq Sportif pour la Coupe du Monde 2022 a fuité.

De son côté, One All Sports a déjà présenté quelques pièces (polos, t-shirts, sweats, veste, survêtement) dédiées à son nouveau partenariat avec la FECAFOOT, en attendant le reveal des nouveaux maillots de match.