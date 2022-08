Puma dévoile les nouveaux maillots extérieurs de ses principales sélections, dont celles qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022

En cette semaine de rentrée des classes, l’équipementier Puma dévoile le look des maillots extérieurs de ses équipes qui participeront à la prochaine Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar ainsi que ses autres sélections phares.

Après une collection décriée de maillots pour l’Euro 2020 (disputé en 2021), Puma revient avec un style qui va de nouveau faire parler. Pour ces nouveaux maillots away, la marque allemande a décidé de mettre en valeur les numéros présents sur la face avant, encadrés par des motifs. Pour ceux qui achèteront les maillots sans flocage, le nom court des pays sera visible (exemple SEN pour le Sénégal, ITA pour Italie,…).

« Avec un nouveau langage graphique plein d’audace qui réinterprète l’esprit national, en lien avec le football, la culture et la nature, et en mixant ces différentes sources d’inspiration, pour faire de chaque maillot une pièce maîtresse pour le pays et l’équipe nationale que l’on soutient » explique Puma dans son communiqué.

Il y a un an, Richard Teyssier, Directeur Général de Puma France devenu depuis General Manager Europe, nous précisait que les maillots du dernier Euro n’avait pas été un succès populaire. « Le retour n’a pas été bon, les commentaires ne sont pas très positifs. C’était une initiative d’avoir des maillots qui se ressemblaient, avec un design assez uniformes. Nous sommes obligés de prendre des risques dans le design pour essayer de renouveler les maillots. Des fois c’est bien perçu, des fois moyennement, des fois pas très bien, là nous sommes plutôt dans le pas très bien… La seule chose qu’on puisse faire c’est d’en tirer les leçons et faire différemment la prochaine fois. ». Reste à savoir si cette nouvelle collection 2022 trouvera cette fois-ci grâce aux yeux des supporters concernés.

Maroc

Uruguay

Sénégal

Suisse

Serbie

Ghana

Italie

Cote d’Ivoire

Autriche

Egypte

République Tchèque

Paraguay

Islande