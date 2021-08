Offre de Stage ou Alternance : Business developer – Ticketchainer

L’entreprise :

Ticketchainer est une société incubée au Tremplin (Paris&Co) qui propose une solution de billetterie à destination des clubs professionnels mais aussi des acteurs de l’événementiel et de l’entertainment.

Ticketchainer propose une solution de billetterie innovante qui se différencie sur quatre axes principaux :

● Première solution à coupler billetterie et fidélisation via le système de gamification intégré au parcours d’achat

● Première billetterie permettant de monétiser le trafic via le catalogue affiliation

● Solution travaillant les enjeux e-commerce avec l’optimisation en permanence du parcours d’achat et du design responsive

● Solution 100% cloud

Après être parvenus à séduire près de 25 clubs tous sports confondus cette saison, nous sommes à la recherche d’un(e) Business Developer afin de renforcer notre équipe à taille humaine et de nous accompagner dans le développement commercial en France et à l’international.

Site web : www.ticketchainer.com

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vos missions seront les suivantes :

Être un véritable ambassadeur de Ticketchainer

Développer le portefeuille clients (clubs / ligues / fédérations et organisateurs en France et à l’international)

Prendre contact avec des prospects et décrocher des rendez-vous (physiques, visio et téléphoniques)

Elaboration des propositions commerciales en adéquation avec les besoins des structures rencontrées

Assurer un suivi et un reporting commercial complet sur ses activités et performances via notre CRM

Compétences/Qualités requises :

Autonomie

Vendeur(se)

Capacité à bien communiquer et exprimer les idées

Être orienté(e) résultat

Force de proposition et prise d’initiative

Formation école de commerce

Bac+4 ou plus

Anglais courant

Un plus :

Expérience précédente dans un club professionnel et/ou sur un poste de vente

Une langue supplémentaire : espagnol ou allemand

Durée et date de début :

6 mois si stage de fin d’études / 1 ou 2 an(s) si alternance

4 octobre 2021

Localisation : Paris 16

Pour postuler, merci d’envoyer ton CV en expliquant tes motivations à l’adresse suivante avant le 27 août : recrutement@ticketchainer.com avec l’objet « Offre d’emploi : Business Developer »