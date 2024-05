La justice française ordonne le blocage de sites web et services IPTV pour piratage contre LaLiga

Hier, LaLiga a annoncé avoir obtenu un nouveau succès dans la lutte contre la fraude audiovisuelle en France.

La ligue de football espagnol explique que le tribunal de Paris a ordonné le blocage de sites web et de services IPTV portant atteinte aux droits audiovisuels des clubs de LALIGA. « LALIGA est la première compétition sportive non française à obtenir un blocage dynamique par décision judiciaire » précise la ligue. « Le juge a ordonné aux fournisseurs de services Internet (FAI) de mettre en œuvre, sans délai, toutes les mesures pour empêcher l’accès aux sites identifiés par LALIGA dans sa plainte, ainsi qu’aux sites non identifiés à la date de la décision ».