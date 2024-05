adidas dévoile le nouveau maillot domicile 2024-2025 « entre Rhône et Saône » de l’Olympique Lyonnais

Aujourd’hui, adidas et l’Olympique Lyonnais ont dévoilé le nouveau maillot domicile 2024-2025.

Pour le design de ce kit, l’équipementier et l’OL misent sur une bande verticale rouge et bleue en dégradé placée au milieu du maillot. Pour le storytelling, on explique du côté d’adidas et du club vouloir « mettre en lumière la connexion du club rouge et bleu avec sa ville. »

Le Rhône et la Saône sont ainsi mis en avant avec la mention « entre Rhône et Saône » à l’intérieur du maillot. La Saône est représenté par la bande rouge et le Rhône en bleu. « Les lignes descendent côte à côte le long du maillot jusqu’à s’estomper et ne former plus qu’un au centre, symbolisant la Confluence comme emblème de la ville. Des inserts coloriels rouge et bleu de la silhouette qui se prolongent sur le short assorti viennent compléter l’allure forte de ce maillot domicile. »

Le maillot sera porté par l’équipe féminine en finale des playoffs contre le Paris Saint-Germain le 17 mai. De son côté, les hommes de Pierre Sage porteront le maillot 24-25 contre le Racing Club de Strasbourg Alsace le 19 mai.

Du côté des sponsors principaux, pas de changement avec Emirates sur le maillot de l’équipe masculine et Mastercard sur celui des féminines.