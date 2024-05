Paris 2024 vient de lancer une application pour télécharger ses billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Une plateforme qui permet également de revendre ses tickets.

Une fois téléchargé, il faut d’abord se connecter à son compte Paris 2024 pour pouvoir accéder à ses billets. Assez facile d’utilisation, l’application est disponible sur Apple Store et Play Store depuis ce matin, 11h. Il est aussi possible de transférer ses billets. Pour cela, il faut cliquer sur « transférer », rentrer les informations de la personne à qui le ticket sera transférer. La personne en question recevra alors un mail avec un lien pour télécharger le billet.

Sur cette application, les détenteurs de billet pourront également revendre leur précieux. Une fois le billet mis en vente depuis l’application, il sera alors affiché sur la billetterie de revente officielle des Jeux. Le vendeur est prévenu lorsque son billet a été vendu et l’acheteur, lui, achète le billet à « son prix initial (valeur faciale), auquel s’ajoutent des frais de traitement (5% du prix initial pour le vendeur, 10% pour l’acheteur) » précise Paris 2024.

Pour le moment, seuls les billets des épreuves olympiques et paralympiques sont accessibles depuis l’application. Il faudra attendre la mi-juin pour pouvoir accéder à ses billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. En sortant cette application à un peu plus de 2 mois du coup d’envoi des Jeux, Paris 2024 veut « permettre aux futurs spectateurs de s’organiser dès à présent, en toute sérénité ».

À lire aussi