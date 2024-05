Offre Alternance : Développement Padel – Fédération Française de Tennis

À propos de la FFT

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Descriptif du poste

Poste à pourvoir en alternance dès octobre 2024.

Au sein de la Direction Padel, vous serez intégré(e) à l’équipe du Pôle « Compétition et Développement », et directement rattaché(e) au Responsable Développement.

Vous participerez à l’élaboration et à la mise en place des futures actions de développement et de promotion de la pratique du padel auprès de l’écosystème fédéral (ligues, comités, clubs), des collectivités territoriales et de nos licenciés.

Vos missions seront les suivants :

Développement :

Réaliser une veille détaillée des politiques de développement de la pratique du padel sur les différentes fédérations à l’international

Identifier les opportunités de développement et proposer des pistes de mise en œuvre

Participer à la conception et à la réalisation des actions de développement (actions évènementielles de promotion, développement de la pratique dans le milieu scolaire, développement de la pratique féminine…)

Réaliser les supports de communication (présentation auprès des équipes dirigeantes…)

Faire évoluer les tableaux de bord actuels pour suivre l’évolution de la pratique (suivi des indicateurs de développement)

Digital :

Être force de proposition sur les nouveautés digitales à mettre en place sur les outils fédéraux (Tenup, Adoc…)

Participer aux ateliers d’expression de besoin sur les nouvelles fonctionnalités touchant au padel et suivre les développements

Participer aux actions de communication et de formations de l’écosystème fédéral sur les fonctionnalités structurantes

Profil recherché

Compétences nécessaires :

Orthographe et rédaction

Maîtrise des outils de présentation (Powerpoint, Canva)

Maîtrise du Pack Office (notamment Excel)

Gestion de projet

Gestion des priorités

Qualités souhaitées :

Rigueur

Force de proposition / Proactivité

Esprit de synthèse

Savoir présenter à l’écrit et oralement des résultats

Formation/ Expérience souhaitée :

Etudiant en Bac +4/+5 (type école de commerce, management sportif ou équivalent)

Une expérience dans l’événementiel sportif / association sportive est appréciée.

Une connaissance de l’écosystème du padel n’est pas obligatoire mais sera grandement appréciée.

Pour postuler, rendez-vous ici