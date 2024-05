Paris 2024 : Une musique officielle inspirée du film Jurassic Park ?

Dévoilée lors de l’arrivée de la Flamme Olympique à Marseille, le thème musical officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 peut faire penser à la bande orignale du film Jurassic Park.

Écrit et composé par Victor le Masne, nommé Directeur Musical des quatre cérémonies par Paris 2024, ce thème a été entendu pour la première fois à Marseille le 8 mai dernier lors de l’arrivée de la flamme sur le Vieux-Port. Il a été interprété par l’orchestre de Marseille depuis le Palais du Pharo. Une sonorité qui accompagnera les temps forts des JO notamment sur les sites de compétition. Un thème musical officiel sera décliné en une pluralité de versions aux sonorités et rythmes évolutifs en fonction des occasions.

🎶 C’est désormais la musique officielle des Jeux qui résonne dans le Vieux-Port de Marseille. Il est interprété par l’Orchestre national de Marseille depuis le palais du Pharo. pic.twitter.com/LwRTXvOyBj — franceinfo (@franceinfo) May 8, 2024

« Mon objectif est de créer une bande-son originale qui non seulement accompagnera les moments les plus mémorables de ces Jeux historiques, mais qui restera également gravée dans les mémoires de toutes les générations. » explique Victor le Masne, dans un communiqué.

Un moment d'Histoire ! Retour sur l’arrivée de la Flamme Olympique en France, à Marseille, sur le thème musical officiel des Jeux ,"Parade", composé par Victor Le Masne. pic.twitter.com/M7uueJqAQ4 — Paris 2024 (@Paris2024) May 8, 2024

Victor Le Masne (directeur musical des cérémonies de Paris 2024) sur l'hymne des JO: "Je l'ai composé comme un artisan, à la main, au piano" pic.twitter.com/Apt9TzvQ5T — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 9, 2024

Une musique officielle évidemment commentée sur les réseaux sociaux

Lors de son premier écoute, la musique n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, certains comparant le début de la musique au thème de la saga Jurassic Park.

Composé par John Williams, ce morceaux devenu mythique a largement contribué au succès des films. Mais ici, on parle bien de Jeux Olympiques car si les premières notes peuvent faire penser à celles de John Williams, la suite est bien différente, puisque le rythme va s’accélérer et donner un côté funk et entraînant à la musique.

Ou sont les T-rex ? — roudoudou (@MrRoudoudou) May 8, 2024

JOHN WILLIAMS JURASSIC PARK — Azygale🏴‍☠️🦈 (@Azygale) May 9, 2024

Ça me donne tellement envie de revoir Jurassic Park. — Ours Urbain (@YannickCanovas) May 8, 2024

Quoiqu’il en soit, la musique a clairement divisé les internautes.

Une niaiserie sans nom! — Mayra21🇫🇷🇬🇷🇱🇺 (@Mayra48215384) May 9, 2024

Bon, pour une fois j’ai rien à dire. C’est moderne tout en respectant le style musical français. C’est à la fois dynamique et émouvant. — Un élève avocat atterré 🇫🇷 ⚖️ (@Eliolcz) May 8, 2024

C'est exceptionnellement mauvais — cookie (@cookiegr25) May 8, 2024

Absolument émouvante sublime… forte en émotions….. — gwendolyne esmeralda (@playskyblue) May 8, 2024

