JO Paris 2024 : 8,99 milliards d’euros de retombées économiques en Île-de-France sur 2018-2034 selon le CDES

A 2 mois environ du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité d’Organisation dévoile les derniers chiffres concernant les fameuses retombées économiques.

Selon une dernière étude menée par le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), l’impact économique des Jeux en Île-de-France est estimé à près de 9 milliards d’euros sur la période 2018-

2034. Un chiffre qui correspond au scénario intermédiaire.

Les deux autres, bas et haut, tablent sur 6,7 milliards d’euros et 11,1 milliards d’euros.

Dans l’étude (avril 2024) menée par Christophe Lepetit, Responsable des études économiques et des partenariats au CDES, on retrouve 3 catégories pour mesurer l’impact économique avec « Organisation », « construction » et « tourisme ».

Pour la phase de préparation et de déroulement (2017-2024), c’est la partie « organisation » qui génère le plus d’activité en Ile-de-France. On retrouve ici les dépenses du Comité Paris 2024 réalisées pour organiser les épreuves olympiques et paralympiques.