Offre de stage : Assistant(e) chef de projet communication – Marathon des Sables

L’ENTREPRISE

Le MARATHON DES SABLES LEGENDARY (MDS LEGENDARY) et MARATHON DES SABLES (MDS) sont des évènements internationaux, proposant une aventure d’une semaine à 12 jours mêlant course à pied/randonnée dans le désert et tourisme, attirant entre 300 et 1200 participants par édition.

Fondées en 1986, ces courses ont connu plus de 50 éditions dans divers pays tels que le Maroc, l’Île de Fuerteventura, le Pérou, la Jordanie, avec de nouvelles destinations à venir : Égypte, Turquie, etc.

Ces aventures sont organisées par WAA Ultra, marque de textile spécialisée pour les aventures outdoor et notamment pour les environnements désertiques. Le stagiaire sera impliqué aussi bien sur les projets événementiels qui concernent le MDS LEGENDARY et MDS que sur les projets liés à la marque WAA.

MISSIONS DU STAGE

Tout en prenant part de façon active au développement des différents projets, le stagiaire abordera plus en détail les sujets en rapport avec le marketing d’influence et la communication digitale.

Voici une liste non-exhaustive de missions qui pourraient être attribuées :

👉 Administration des différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn) : rédaction du planning éditorial, création de contenu, modération, veille)

👉 Newsletters / emailing : gestion de planning, rédaction, traduction, envoi

👉 Sites internet – en collaboration avec les équipes de développeurs : création et mise à jour de contenus, animation, mise en avant des promotions

👉 Suivi des collaborations avec les créateurs de contenus en amont, pendant et après les événements

👉 Missions diverses et variées sur la partie événementielle et textile

PROFIL RECHERCHÉ

👉 Personne créative, débrouillarde, ayant la fibre relationnelle ainsi qu’un bon sens pratique

👉 Expression orale et écrite irréprochable en français

👉 Rigueur, organisation et autonomie

👉 À l’aise avec les outils office et les réseaux sociaux

👉 Anglais opérationnel (à l’écrit et à l’oral), l’espagnol est un plus

👉 Intérêt pour les sports outdoor et les aventures extrêmes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Type de contrat : stage de 6 mois

• Début du stage : juin / juillet 2024

• Localisation du stage : Paris

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à l’adresse suivante : clara.valroff@marathondessables.com