Offre Emploi : Coordinateur e-commerce – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale (plus de 1.200 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde) qui connecte les marques, les ayants-droit et les fans autour de la puissance du sport. En France, les activités de l’agence sont la création de partenariats autour du sport, la vente de droits marketing, l’activation des partenariats et la vente de produits d’hospitalités.

L’agence détient l’exclusivité des droits marketing et hospitalités pour 6 clubs de football en France (Olympique Lyonnais, LOSC, RC Lens, AS Saint-Étienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC) et est particulièrement présente dans les univers du football, rugby, running, basket, Olympisme et Paralympisme et de l’esport. Au sein de l’agence, le département Marketing est dédié à l’accompagnement des clubs dans le cadre du développement de leurs activités marketing BtoB.

Le/la Coordinateur E-commerce a pour mission principale, sous la responsabilité du Responsable Merchandising, d’organiser, gérer et développer l’activité de la boutique en ligne et de l’activité de vente à distance des produits merchandising du Racing Club de Lens au sein de la société SPORTFIVE EMEA selon la règlementation du commerce et dans le respect de la stratégie, des objectifs commerciaux et des procédures internes de l’entreprise.

Ce poste requiert une formation bac+5 de type école de commerce / marketing ou université avec une spécialisation en nouvelles technologies, digital marketing ou e-business. Un master en commerce électronique est également apprécié.

Homme/femme de challenge, le candidat devra justifier d’une première expérience professionnelle dans un environnement retail ou digital marketing et posséder une connaissance approfondie des nouvelles technologies afin de piloter et optimiser le site E-commerce ainsi que du RGPD.

En dehors de ses compétences techniques, le candidat possède une appétence pour le commercial et la relation clients. Sa polyvalence et son esprit d’équipe font de lui une personne très organisée et agile pour répondre aux demandes des consommateurs et aux objectifs de l’entreprise.

Pour postuler : fr.drh@sportfive.com