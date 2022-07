Une annonce mercato (Colin Dagba) dans le Métavers pour le Racing Club de Strasbourg

Depuis plusieurs années maintenant, les clubs professionnels soignent leur communication pour annoncer leurs nouvelles recrues.

Dernier exemple en date avec le RC Strasbourg qui a annoncé l’arrivée de Colin Dagba dans le Métavers.

Pendant 48h, un univers éphémère construit par le Racing sur « Decentraland » propose aux fans du club de découvrir du contenu additionnel sur la nouvelle recrue Colin Dagba, prêté par le Paris Saint-Germain.

« Offrir une expérience immersive au-delà de la Meinau est un magnifique défi »

« Si l’âme du Racing sera toujours à la Meinau et que rien ne la remplacera, transposer l’esprit populaire, la convivialité et le partage dans le monde virtuel est une mission qui nous ressemble. Nous voulons être acteur de cette révolution digitale qui va offrir une manière différente d’interagir avec le club. Offrir une expérience immersive au-delà de la Meinau est un magnifique défi pour diffuser nos valeurs et élargir nos communautés de supporters. » explique Benjamin Guthleben, directeur marketing & communication du RC Strasbourg, dans un communiqué.

