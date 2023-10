Activation – Emirates organise une course de bagages dans le stade du Benfica Lisbonne (« Check-in run »)

Sponsor maillot du SL Benfica depuis 2015, la compagnie aérienne Emirates a déployé une activation « in stadia » originale pour promouvoir certaines destinations paradisiaques.

Sur la pelouse de l’estadio de la luz, 16 supporters du club portugais se sont défier dans une course folle baptisée « Emirates Check-in run ».

Accompagnés de bagages XXL posés sur des chariots, les 16 supporters devaient rallier l’une des 4 arrivées placées aux 4 poteaux de corners représentant la destination du voyage du vainqueur de la course avec plages et transats (Dubai, Seychelles, l’ile Maurice et Maldives). L’occasion pour les spectateurs de se divertir avec une animation comme les américains peuvent en voir en NBA par exemple.

Une activation immortalisée avec la vidéo « From the Pitch to the Beach with Benfica Fans ».

Une activation déployée dans le stade devant les supporters qui succède à celle de 2015 durant laquelle des hôtesses de l’air Emirates avaient inventé de nouvelles consignes de sécurité pour les fans du Benfica Lisbonne.

Une initiative dupliquée par la suite chez les Los Angeles Dodgers (MLB), un évènement de cricket ou encore au Hambourg SV (Bundesliga).

A lire aussi