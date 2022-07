Emirates partenaire majeur des Coupes du Monde de Rugby 2023 (France) et 2027 (Australie)

Aujourd’hui, Emirates a officialisé la prolongation de son partenariat avec World Rugby jusqu’en 2027.

La compagnie aérienne sera notamment Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2023 (France) et 2027 (Australie).

Dans le cadre de cet accord, la compagnie aérienne, sponsor de la Coupe du Monde depuis 2007, continuera notamment de s’afficher sur les maillots des arbitres.

RWC 2007 ✈️ RWC 2011 ✈️ RWC 2015 ✈️ RWC 2019 And now ✈️ RWC 2023 ✈️ RWC 2027… We are delighted to announce we are extending our partnership with @Emirates until 2027 pic.twitter.com/3AtAxEKDlT — World Rugby (@WorldRugby) July 27, 2022

« Le rugby est un sport doté de grandes valeurs et d’un fier héritage dans de nombreux pays. Il s’agit également d’un sport qui suscite chaque année davantage de participation et d’intérêt au sein des communautés, comme nous le constatons aux Émirats arabes unis, où le rugby vient de faire son entrée dans les programmes scolaires à l’échelle nationale. Nous considérons le rugby comme une excellente plateforme pour rassembler les gens autour d’une passion commune pour ce sport » précise Tim Clark, président d’Emirates, dans un communiqué. « Emirates est un fier sponsor de la Coupe du Monde de Rugby depuis 2007. France 2023 coïncide également avec les 30 ans d’opérations aériennes d’Emirates vers Paris, Charles de Gaulle et, compte tenu du fait que nous avons maintenant 31 vols hebdomadaires vers la France, Emirates est impatiente de faire venir les supporters pour qu’ils assistent à la compétition des meilleures équipes du monde pour la Coupe Webb Ellis ».

Au rang de Partenaire Majeur de France 2023, Emirates rejoint Société Générale, Mastercard, Asahi, Capgemini et Jaguar Land Rover. Emirates devient également le quatrième Partenaire Mondial de World Rugby et rejoint Capgemini, Macron et HSBC.