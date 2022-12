Sponsoring maillot – Emirates prolonge avec l’AC Milan, un deal à 90 millions d’euros sur 3 ans ?

Aujourd’hui, l’AC Milan a officialisé la prolongation de son partenariat avec Emirates, sponsor maillot depuis 2010-2011.

Dans le cadre de cet accord, Emirates continuera à être la compagnie aérienne officielle et Partenaire Principal du club italien.

Le logo Emirates et sa signature « Fly Better » continueront donc à être bien visible sur les maillots de l’équipe première masculine et des équipes de jeunes. La compagnie aérienne bénéficiera toujours d’une large visibilité au stade de San Siro.

Au total, Emirates et le club rappellent que le logo d’Emirates a été présent sur le maillot du club lors de 590 matchs officiels avec un total de 967 buts marqués. Selon lequipe.fr, le montant du contrat sponsoring aurait doublé et pourrait rapporter environ 90 millions d’euros sur 3 saisons à l’AC Milan. Ce serait 10M€ de plus par an que le deal signé entre Emirates et l’Olympique Lyonnais en 2020.

L’officialisation a été faite à Dubai au siège d’Emirates en présence de quelques joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Alessandro Florenzi et Davide Calabria, alors que l’AC Milan participe à la Dubai Super Cup.

#ACMilan and @emirates have today announced the extension of their long-standing partnership. Emirates will continue as Official Airline Partner and a Principal Partner of the Rossoneri in a relationship that has successfully spanned over 15 years ➡️ https://t.co/a0ZCEaot6o pic.twitter.com/zZPRxrQQCk — AC Milan (@acmilan) December 15, 2022

