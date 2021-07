Offre Alternance : Chargé(e) de partenariat et marketing sportif – Urbisport

Urbisport est une Agence de Marketing Sportif basée à Villefontaine (38). Nous proposons d’accompagner les annonceurs dans la gestion et l’activation de leurs partenariats sportifs. Urbisport effectue la recherche de partenaires sportifs pour plusieurs clubs du Nord Isère. Nous accompagnons également des équipes professionnelles de cyclisme dans la gestion salariale de leurs salariés étrangers.

Chargé de Partenariat et Marketing Sportif

Dans le cadre de la signature d’un contrat de régie commerciale avec un club de basket de Nationale 1, Urbisport recrute un/une alternant(e) pour la saison 2021/2022.

Placé(e) sous la responsabilité du chargé d’affaires d’Urbisport, vous serez affecté au club pour développer les parties marketing et commerciale.

Vos missions seront les suivantes :

– Prospection de nouveaux partenaires pour le compte du club

– Vente des prestations de visibilités et d’hospitalités du club

– Fidélisation des partenaires actuels

– Animation du réseau Business du club

– Organisation d’évènements pour les partenaires

– Rédaction de contenus, communication et mise en valeur des partenaires

– Proposition d’activation des partenariats et mise en œuvre

– Mise en place des retransmissions Live Youtube des matchs à domicile

Profil du Candidat : De formation Commerciale, Marketing ou Management du Sport (Master 1 ou 2), le/la candidat(e) dispose déjà d’une première expérience professionnelle en club sportif, sur la partie commerciale.

Autonome, Rigoureux(se) et investi(e), vous êtes capable de proposer et mener seul(e) des projets. La capacité à impulser de nouvelles idées sera appréciée. La connaissance du milieu du sport et du basket sera un plus. Nous recherchons une personne motivée, prête à relever un challenge ambitieux et à se professionnaliser à nos côtés !

Poste basé à Villefontaine (38)

Début : Septembre 2021

Déplacements à prévoir sur le Nord Isère (frais remboursés)

Possibilité de travail en soirée et en week-end

Pour postuler : CV + lettre de motivation à envoyer à Jérémy PARIS (Chargé d’affaires) par mail à jeremy.paris@urbisport.fr avant le 23 juillet 2021.