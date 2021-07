Offre Emploi : Responsable Communication et Marketing – EVB Bellegarde GYM

L’EVB Bellegarde GYM recherche un/une responsable de la communication et marketing en CDI.

L’association se compose de 600 adhérents et 7 salariés organisés autour de 4 disciplines :

– Gymnastique Artistique Masculine (24ème club Français)

– Gymnastique Artistique Féminine

– Gymnastique Rythmique

– Trampoline, Gymnastique d’entretien,…

Au cœur de la région Rhône-Alpes et à la frontière de la Haute Savoie et de la Suisse, vous prendrez part à la gestion quotidienne d’une association à taille humaine avec des adhérents et des salariés passionnés.

Vous disposerez d’une grande liberté pour créer et mettre en place vos actions.

Mission

Le/La Responsable communication et marketing conçoit et met en œuvre les stratégies de communication interne et externe ainsi que la stratégie marketing de l’association, suivant les objectifs de la direction générale. Il ou elle travaillera également en étroite relation avec l’équipe technique de l’association.

Activités principales

Elaborer et mettre en place la stratégie de communication de l’association en cohérence avec les souhaits de la direction (site internet, réseaux sociaux, etc…)

Définir et mettre en place la stratégie marketing de l’association (CRM, SEO,…)

Définir, suivre et gérer le budget des actions de communication et de marketing

Animer et encadrer les équipes dans la réalisation des plans de communication et de marketing

Jouer un rôle de conseil et d’accompagnement auprès de la direction générale dans le cadre de sa mission mais aussi en cas de crise

Fédérer les employés autour de l’identité, des valeurs et de l’actualité de l’association

Développer et piloter un réseau de partenaires et de prestataires (presse, etc….)

Suivre le marché, ses évolutions et le positionnement de la concurrence

Activités complémentaires

Représenter l’association à l’extérieur

Gérer la communication en réponse à une situation de crise

Surveiller la réputation et l’e-réputation de l’entreprise

Superviser les événements organisés par l’association dans le cadre de ses missions de communication (compétitions, salons, séminaires, etc…)

Qualités requises

Aisance relationnelle

Diplomatie

Réactivité et disponibilité

Autonomie

Qualités rédactionnelles

Créativité

Passionné de sport (une connaissance de l’univers fédéral de la gymnastique est un plus)

À l’aise avec la communication digitale et les réseaux sociaux

Rémunération et dates

A pourvoir dès que possible en CDI.

Rémunération : selon expérience

Candidature par mail :

Contact : Eric Rochaix (président) president_evbgym@orange.fr

et Philippe Brarda (trésorier) tresorier_evbgym@orange.fr