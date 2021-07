Rugby – Le Stade Rochelais officialise l’arrivée d’adidas comme nouvel équipementier (2021-2026)

Il y a quelques jours, le Stade Rochelais a officialisé l’arrivée d’adidas comme nouvel équipementier du club.

Dans le détail, la marque aux trois bandes a signé un contrat de 5 saisons sur la période 2021-2026.

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques mois, adidas est bien le nouvel équipementier de La Rochelle, finaliste malheureux du dernier championnat de France de Rugby (TOP 14). La marque aux trois bandes succède à Hungaria.

« Nous sommes très heureux d’associer l’image du Stade Rochelais à une marque aussi puissante qu’adidas. Nous avons souhaité inscrire ce partenariat dans la durée afin de permettre au Club de poursuivre la montée en puissance initiée il y a 5 ans. La marque aux 3 bandes est reconnue mondialement pour la technicité et l’esthétisme de ses produits, elle équipe déjà les plus grandes équipes du monde et c’est une grande fierté de rejoindre cette grande famille » explique Pierre Venayre, Président du Directoire et Directeur Général du Stade Rochelais, dans un communiqué.

Pour découvrir les nouveaux maillots 2021-2022 du Stade Rochelais conçus par adidas, il faudra patienter jusqu’au mois d’août. En attendant, les supporters du club peuvent déjà retrouver la gamme training et lifestyle.

« En s’associant au Stade Rochelais, nous signons un partenariat ambitieux avec un club de rugby de premier plan en France et en Europe. adidas et le Stade Rochelais partagent la même passion du sport, l’ambition d’innover à travers les équipements proposés et s’unissent dans la recherche de l’excellence par la performance. Nous sommes fiers de construire avec les Jaune et Noir, un nouveau chapitre ambitieux de leur histoire. » ajoute Sylvain Bouchès, VP Marketing adidas France.