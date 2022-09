Offre Emploi (CDI) : Chargé de communication et événementiel – Fédération Française de Karaté

Dans le cadre de son activité, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées recrute un.e chargée.e de communication et événementiel. Au sein d’un service de cinq personnes, vous prenez part à l’élaboration et la mise en place du plan de communication de la fédération ainsi qu’à la promotion de ses activités.

DESCRIPTIF DU POSTE

– Elaborer et assurer le suivi de la stratégie globale de la communication fédérale ;

– Définir les temps forts et les principaux axes de communication de la fédération ;

– Prendre part au développement de la présence digitale de la fédération (nouvelles plateformes, porte-paroles, innovations…) ;

– Développer la communauté de la fédération ;

– Créer et gérer les contenus du site fédéral (articles, documents, calendrier…) et des réseaux sociaux (visuels, vidéos…) ;

– Assurer le relai de communication pour les Équipes de France (suivi des compétitions, gestion des contenus, rédactions d’articles et de communiqués de presse…) ;

– Gérer et mettre en place les événements de promotion de la fédération (salons, démonstrations, initiations, tournées…) ;

– Participer à l’organisation des événements nationaux (Paris Open Karate…).

PROFIL RECHERCHÉ

– Être titulaire d’un diplôme de type bac+5 dans le domaine de la communication ;

– Avoir une expérience similaire d’au moins 2 ans dans une fédération, un club professionnel ou une structure sportive ;

– Maîtrise de l’outil WordPress ;

– La maîtrise des outils de création (Illustrator, Indesign, Photoshop…) est obligatoire (la maîtrise de Premiere Pro est un plus) ;

– Intérêt pour le milieu sportif et notamment le karaté et/ou les disciplines associées ;

– Excellente expression écrite et orale ;

– Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs variés ;

– Être rigoureux.se, proactif.ve, autonome et dynamique.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

– Il s’agit d’un CDI à temps complet (35h/semaine, statut non cadre) à pourvoir dès que possible.

– Rémunération brute mensuelle : selon profil et expérience.

– Avantages : mutuelle d’entreprise et chèques restaurants.

– Lieu : au siège social de la fédération : 39 rue Barbès, 92 120 MONTROUGE et ponctuellement sur les lieux de compétitions.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation ainsi que votre prétention salariale par email à l’adresse recrutement@ffkarate.fr