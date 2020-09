Offre alternance : Chargé de communication – Massy Essonne Handball

Offre d’alternance – Chargé de communication

Dans le cadre de son développement et pour soutenir la nouvelle stratégie mise en place à l’aube de la saison 2020 – 2021, le Massy Essonne Handball est à la recherche d’un(e) Chargé(e) de Communication en alternance.

Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Communication et Partenariats, le/la Chargé(e) de Communication aura l’occasion de s’engager dans de nombreuses missions en lien avec la communication, le marketing et l’évènementiel au sein du club. Ces missions seront assumées en binôme avec le Responsable Communication et Partenariats.

Exemples de missions :

COMMUNICATION

– Application de la stratégie de communication du club au quotidien

– Animation des supports de communication digitale du club (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin et Youtube)

– Animation du site internet du club (WordPress)

– Création de contenus originaux : contenus éditoriaux, vidéos et graphiques

– Mise en place de campagnes de communication innovantes

– Faire le lien avec les instances dirigeantes et les autres clubs de handball français

– Veille quotidienne sur les bonnes pratiques de la communication sportive

– Relations presse

MARKETING

– Développement de nouveaux leviers de trafic web et physique

– Gestion de la billetterie

– Développement d’une nouvelle plateforme CRM

– Réflexion sur l’engagement de nos communautés et la gamification de nos supports de communication

– Mise en place d’une stratégie de récolte et de traitement des données

– Développement et application de la stratégie RSE du club

EVENEMENTIEL

– Organisation des rencontres de l’équipe professionnelle

– Organisation des évènements partenaires

– Réflexion autour de l’amélioration de la Fan Expérience pour les rencontres de Proligue

Liste non exhaustive pouvant évoluer en fonction des besoins du club et des priorités définies ensemble.

Profil :

– Maitrise des logiciels de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop, Première Pro et Indesign notamment). After Effect serait un plus.

– Maitrise de l’environnement WordPress. La connaissance de DIVI serait un plus.

– Maitrise des codes respectifs des différents réseaux sociaux du club

– Compétences en montage vidéo et prise de vue

– Des compétences en photo seraient appréciées

– Aisance rédactionnelle et excellente maitrise de l’orthographe

– Appétence pour le sport

– Formation : Master ou L3 (ou équivalent) en cours d’acquisition

Nous recherchons avant tout une personne ayant envie d’évoluer au sein d’un environnement associatif unique et de s’engager dans un projet de développement ambitieux. Le dynamisme, l’esprit d’entreprendre, la créativité et l’autonomie seront des critères importants.

Prise de poste : ASAP

Rémunération : base légale

Poste basé à Massy

Tous les rythmes d’alternance seront étudiés. Disponibilité les soirs de matchs obligatoire (vendredi ou samedi soir en majorité).

Permis B ou facilité d’accès en transport en commun fortement recommandée.

Merci de bien vouloir transmettre votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : c.deram@mehb.fr. Les candidatures comprenant un book, un portfolio ou un CV web seront analysées avec une attention toute particulière.