Offre de Stage : Assistant(e) chef de projet événementiel – Sport Plus Conseil

SPORT PLUS CONSEIL, agence conseil en marketing et événementiel sportif, recrute un(e) stagiaire pour une mission d’assistant(e) chef de projet événementiel à compter du 23 Janvier et jusqu’au 21 juillet 2023.

Dans ce cadre, vous aurez pour mission d’accompagner le chef de projet sur différentes composantes de l’événementiel sportif :

-billetterie

-communication

-logistique

-etc….

Impliqué plus particulièrement sur le WPT Human Padel Open, nous pourrons aussi vous proposer de collaborer plus ponctuellement sur d’autres dossiers traités par notre agence.

Vous êtes de formation grande école de commerce ou équivalent, dynamique, organisé, et prêt à vous impliquer sur des missions à la fois conceptuelles et opérationnelles terrain.

– stage conventionné obligatoire

– lieu : PARIS

Candidature ( lettre de motivation + CV) à envoyer par mail exclusivement à contact@sportplusconseil.com