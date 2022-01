Offre Emploi : Business Developer – SPORT&CO

BUSINESS DEVELOPER

SPORT&CO

PRESENTATION

Filiale du Groupe WeTeam (Sport&Co, UniTeam et XLAgency), SPORT&CO est spécialisée en marketing sportif. Elle intervient en tant que régie commerciale et conseil marketing auprès des institutions et des clubs sportifs.

Dans le cadre de son développement, l’agence recherche un : Business Developer (h/f)

MISSION

Sous la direction du Directeur du Développement du Groupe WeTeam, vous participez activement au développement de l’activité commerciale et des ventes de l’agence :

– Participation active à la démarche commerciale : prospection (veille, réseau, phoning, emailing, …), préparation des rdv, rédaction des argumentaires commerciaux, suivi du pipe commercial et gestion des leads commerciaux

– Participation active à la préparation des offres marketing et des dossiers commerciaux en fonction des problématiques clients

– Suivi et mise à jour des outils commerciaux : optimisation du CRM, collaboration à la création d’outils d’aide à la performance commerciale et développement d’outils commerciaux

– Benchmark du marché et des activations annonceurs dans le sport

Les missions ne seront pas limitées à ces activités commerciales, et nous attendrons une polyvalence complète du candidat.

PROFIL :

– Formation commerciale (BAC+2 minimum)

– Expérience de 3 ans minimum idéalement dans l’univers du sport ou de la communication/publicité (vente d’espaces)

– Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du challenge

– Votre envie de réussir sera votre meilleur atout dans cette mission

– Empathique, vous avez de réelles qualités relationnelles et aimez convaincre. Vous êtes en parallèle rigoureux, vendeur, accrocheur, organisé et dynamique

– Faculté à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des annonceurs et des clients

– Bon niveau d’anglais

– La maitrise de Salesforce ou d’un outil de CRM équivalent est un plus

CONDITIONS :

CDI à pourvoir dès que possible. Rémunération (fixe + variable) en fonction du profil.

Poste basé à Boulogne Billancourt (92)

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation en précisant la référence de l’annonce (dans l’objet du mail) à l’adresse suivante : gregoire.fernandez@weteam.fr