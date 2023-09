Droits TV – DAZN va diffuser des matchs de D1 Arkema

En fin d’après-midi, DAZN a annoncé l’arrivée de la D1 Akerma sur sa plateforme pour la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne.

« L’accord renforce la position de DAZN en tant que « maison du football féminin » et plus grand investisseur dans le football féminin à l’échelle mondiale » explique l’acteur OTT qui a récemment signé un accord avec le Groupe CANAL+. Depuis quelques semaines, DAZN est inclus dans les offres sport de CANAL+ et la chaîne CANAL+ Ligue 1 est accessible sur l’application DAZN.

Concernant le Championnat de France de football féminin, la D1 Arkema sera accessible sur DAZN dès ce weekend pour la reprise du championnat. Dans le détail, deux matchs de D1 Arkema seront diffusés sur DAZN (co-exclusifs avec Canal+).

« DAZN renforce son offre en France avec l’ajout de la D1 Arkema, où s’illustrent certains des plus grands noms du football féminin. Nous détenons déjà les droits nationaux du football féminin de haut niveau en Allemagne, en Espagne et au Japon, ainsi que les droits mondiaux de la Ligue des champions féminine de l’UEFA, de la NWSL et de la Liga F espagnole » rappelle Hannah Brown, co-CEO de DAZN pour le sport féminin, dans un communiqué. « Parallèlement à nos droits nationaux, nous assurons également la promotion de D1 Arkema à l’échelle internationale, avec des droits pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne et l’Autriche. Nous sommes impatients de faire découvrir le meilleur du football féminin aux téléspectateurs des marchés clés du monde entier, soulignant ainsi notre position en tant que maison du football féminin ».

Pour rappel, un nouveau contrat a été signé pour 6 saison supplémentaires, soit jusqu’en 2029 entre la FFF et CANAL+ il y a quelques mois.