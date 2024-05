La société Matchem (Xavier Niel) rachète le média « But ! » pour 120 000€

En vente depuis quelques semaines, le média « But ! » a trouvé un acquéreur. Comme le précise L’Equipe, la société Matchem a vu son offre de 120 000 euros validée par le tribunal de commerce de Nanterre.

Spécialisée dans les courses hippiques, Matchem est une société constituée en juillet 2020 à la suite du rachat de Groupe Paris Turf par « NJJ », la holding de Xavier Niel, fondateur d’Iliad (Free).

« Le marché de l’information hippique, notamment publicitaire, est limité. Ça nous paraissait important d’arriver dans le foot »

« Le marché de l’information hippique, notamment publicitaire, est limité. Ça nous paraissait important d’arriver dans le foot » précise Frédéric Lechevalier, directeur général de Matchem, à lequipe.fr. « On va toucher une audience différente, plus jeune ».

En mars dernier, le quotidien sportif expliquait que « But ! » était placé en liquidation judiciaire. Un média lancé en 1969 par Marcel Leclerc. Ces dernières années, le célèbre magazine était surtout décliné sur le digital avec le site web « But Football Club », le mag n’étant plus présent que sur Saint-Etienne autour de l’actualité de l’ASSE.

Outre l’activité média autour des courses hippiques, Matchem exploite également l’opérateur de paris hippiques Genybet. En reprenant « But ! », Matchem devrait logiquement s’appuyer sur les paris sportifs pour tenter de monétiser l’audience du site. « Il y aura des offres, des recommandations et des redirections vers des opérateurs » a ajouté Frédéric Lechevalier. « But ! » appartenait au groupe Horizon Média.

A lire aussi