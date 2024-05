Agenda – Le salon « Sport in the City » organisée mardi 21 mai à Marseille

Après avoir accueilli l’arrivée de la Flamme Olympique il y a quelques jours, la ville de Marseille s’apprête à vibrer pour l’évènement « Sport in the City » le mardi 21 mai.

Pour cette première édition (gratuite sur inscription), ce nouveau salon va mettre l’accent sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux du mouvement sportif au sein du territoire méditérannéen.

Pour cette journée organisée au World Trade Center Marseille, les organisateurs proposent de nombreuses conférences et possibilités de networking. « Nous sommes d’ores et déjà extrêmement fiers de cette première édition qui mettra en lumière l’ensemble des organisations sportives progressistes et engagées du territoire méditerranéen. On vous attend nombreuses et nombreux ! » nous précise François Singer, directeur général de l’organisation.

5 thème et une dizaine de conférences

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE PAR LE SPORT

>>Sponsoring à mission, partenariats à impact : les nouvelles recettes, les nouveaux modèles

LA FILIERE SPORT

>>S’éduquer et fédérer par le sport

>>Etudiants, étudiantes : leaders du mouvement sportif de demain

SPORT ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL

>>Le mouvement Sportif au service de la transition écologique

>>Sport, décarbonation, circularité : les nouveaux acteurs, les nouveaux modèles

INCLUSION PAR LE SPORT

>>La place de la Femme dans le Sport : le combat continu !

>>Le Sport comme outil d’insertion et d’ascension sociale

>>Le Terrain de Sport comme nouveau moyen d’Expression et d’Inclusion

L’IMPACT DES JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES

>>Les Jeux Olympiques & Paralympiques 2024, quel impact économique, quel héritage ?

>>L’athlète, catalyseur des enjeux de transformations sociétales ?