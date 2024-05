Les balances Terraillon deviennent Supporteur Officiel de Paris 2024

Cette semaine, Terraillon a officialisé son contrat de Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La marque de métrologie fournira notamment les balances pour les pesées des athlètes et des embarcations. « C’est un privilège incroyable pour Terraillon, acteur historique Français de la métrologie, de pouvoir contribuer au succès de cet événement mondial dans son pays d’origine et c’est une grande fierté pour nos équipes de participer à la calibration des balances tous les jours à partir du 26 juillet sur l’ensemble des sites Olympiques et Paralympiques. Je suis très heureux de pourvoir nous associer aux valeurs sportives de Paris 2024 » commente Didier Bollé, PDG de Terraillon, dans un communiqué.

