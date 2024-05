Offre Emploi : Responsable de Développement Commercial Secteur sport – Kantar Media

Leader mondial en matière de conseil, d’études de marché et marketing, Kantar, accompagne les entreprises et institutions dans leurs stratégies. Présent dans 100 pays, employant plus de 30 000 collaborateurs à travers le monde, Kantar propose à ses clients une palette inédite d’expertises grâce aux solutions développées par ses 8 Divisions.

Kantar Media est l’expert de la « media data » et de l’ensemble des cycles de communication, publicité et consommation. Kantar Media fournit des données et analyses pour toutes les informations de mesure, suivi et stratégie médias. Nous apportons les études les plus complètes et précises sur la consommation des médias, leur performance et la valeur médiatique.

Kantar Media recherche un.e Responsable de Développement Commercial basé à Courbevoie/La Défense pour rejoindre son équipe New Biz.

Au sein de l’équipe New Biz, sous la responsabilité du Sport Sales Manager, vous prenez en charge les projets et travaux liés à l’activité commerciale Sport : vous œuvrez à la mise en place des campagnes (email, phoning, etc.), veillez à leur bon déroulement et analysez les améliorations à porter, tant sur le contenu que sur les données ou bien sur l’outil, en collaboration avec les autres membres du département ainsi qu’avec les autres directions (Marketing, Insights, etc.).

Missions

Commercial :

Sourcing régulier de l’écosystème business du sport

Suivi de la prospection commerciale (gestion de fichiers et leads)

Gérer et mettre à jour la base CRM de lead, prospects

Analyse, reporting et veille du marketing sportif (sponsors entrants, nouveaux événements)

Préparation des rendez-vous clients et prospects : réalisation et rédaction de présentations marketing destinées à nos clients / prospects. Personnalisation les présentations / documents commerciaux pour transmission aux prospects.

Compte rendu de rendez-vous formalisés (via notre CRM)

Rédaction des contrats et accords commerciaux

Application de la stratégie commerciale définie par le Sport Sales Manager

Reporting – Suivi Commercial (via CRM) – opportunités, CA en cours, suivi du pipe

Veille de consultations et d’appels d’offres (publications marchés publics) via nos différents outils

Prise en charge des demandes et leads en cours pour Renew et Vende Additionnelles : réalisation des rendez-vous et suivi du lead

Génération de leads et gestion de campagnes via Sales Force et Sales Automation.

Création de contenus d’emailing et analyse des indicateurs de performance pour l’optimisation des ventes

Echanges Transversaux avec les différentes équipes de Kantar Media

Coordination avec les équipes pour assurer la qualité et faisabilité des études dédiées au Sport incluant la gestion du planning et l’amélioration des processus de livraison.

Relecture et coordination bilans et rapports, et communication efficace des briefs à l’équipe de production.

Marketing

En charge du planning éditorial Marketing sport, vous développerez la stratégie éditoriale, superviserez la création d’infographies et gérerez les activités de publication et suivi sur LinkedIn

Profil

De formation supérieure Ecole de Commerce ou Université

Vous justifiez d’une expérience de minimum 4 ans sur des fonctions similaires dans le secteur BtoB et du sport

Vous maitrisez les leviers d’acquisition, de fidélisation et de rétention.

Vous appréciez le business développement en instaurant une relation de confiance et pérenne avec des futurs clients.

Vous savez analyser les besoins client et manier les techniques de négociation commerciale basée sur la valeur.

Vous savez construire une stratégie de fidélisation client et de développement commercial et avez un excellent relationnel

Vous êtes cuurieux.se et autonome, vous faites preuve d’intelligence relationnelle et savez travailler sur du pilotage de projets multiples.

Vous avez un très bon esprit d’équipe et êtes doté(e) d’un excellent relationnel qui vous permet de

vous adapter à différents types d’interlocuteurs.

Vous avez une excellente maitrise du pack office

Vous avez une bonne maitrise de CRM

Vous avez une bonne connaissance études média (méthodologie, corpus, outils)

Vous avez déjà travaillé avec les outils de Kantar (est un +)

Poste :

CDI à pourvoir en Juillet 2024

