Ce matin, RMC présentait son dispositif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en tant que radio officielle de Paris 2024.

« Cet été sera le miroir des 20 dernières années de RMC » annonce Arthur Dreyfus, président d’Altice France. Dès le début de cette conférence animée par Gilbert Brisbois, le ton est ainsi donné. La radio mise très gros sur ces Jeux et elle ne s’en cache pas.

60 journalistes, 18 consultants, 20h de direct par jour dédiées aux Jeux, 3 radios digitales en plus de la radio classique… Pour RMC, les jeux ne dureront pas 2, mais 3 semaines avec la mise en place d’éditions spéciales dès le 22 juillet. RMC sera également délocalisé sur le Pont Neuf lors de la cérémonie d’ouverture avant de déménager au Club France où un studio de 100m2 attend toutes les équipes.

Pour cet événement, RMC s’impose un objectif éditorial mais également sociétal. « Au moment où la France est divisée, on se doit aussi de rassembler les gens autour du sport. On est une radio populaire. Tous les jours, on reçoit près de 1 000 appels aux standards » explique Karim Nedjari, directeur général de RMC & RMC Sport.

RMC présente son dispositif « à 7 chiffres » pour Paris 2024 avec 60 journalistes, 18 consultants, 20h de direct par jour dédiées aux Jeux, sa radio classique et 3 radios digitales supplémentaires. #RMC #Paris2024 pic.twitter.com/tzvHBbn3rT — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) May 16, 2024

20h de direct par jour pendant les Jeux Olympiques

La journée commencera sur RMC avec une « matinale olympique » avant de faire vivre les meilleurs moments des disciplines, tout au long de la journée, et un direct à partir de 20h30. Les radios digitales « 100% Bleus », « 100% sports collectifs » et « 100% sports individuels », qui auront lieu dans un nouveau studio construit dans les locaux du groupe Altice, compléteront l’offre radio.

En plus des consultants habituels, RMC accueil dans sa « Dream Team » d’ancien médaillés olympiques et champions du monde comme Siraba Dembélé, Pierre-Ambroise Bosse ou Boris Sanson.

Une campagne d’affichage avec Marion Bartoli et David Douillet qui est heureux d’être dans une radio où « on est libre, on dit ce qu’on veut », sera déployée dans les rues parisiennes.

🇫🇷 En route pour Paris 2024 ! 👥 À RMC, on a fait les choses en grand pour former la meilleure des dream team ! 🎙 Face à des jurés exigeants, nos consultants ont dû donner de leur voix… 📻 RMC, radio officielle des Jeux olympiques et paralympiques de #Paris2024. pic.twitter.com/GwljibUAuW — RMC (@RMCInfo) May 16, 2024

Côté Paralympiques, 6 reporters, 1 consultant, 1 radio digitale en plus de la radio classique feront vivre l’événement aux auditeurs. Chez RMC, on explique que tout ceci représente plus d’un an de travail et de planification.

Et ça coûte combien tout cela ?

« C’est un gros billet » répond Karim Nedjari. Sans donner de chiffre exact, ce dernier nous avoue que le budget total pour ces Jeux Olympiques est de 7 chiffres. « Si on dépense 1, il faut que ça rapporte 2 » poursuit-il. « Il y a un challenge éditorial, sociétal, mais aussi marketing et il est important qu’on réussisse, que ça nous fasse gagner de l’argent. Les ventes sont déjà bien avancées pour l’Euro et les JO, mais on fera le bilan après la compétition. »

Si la radio a visiblement beaucoup dépensé pour obtenir ce titre de radio officielle de Paris 2024, il s’agit avec tout d’un statut à assumer selon Karim Nedjari. « On se doit de réussir pour nous, mais aussi pour l’image que l’on a de nous. On est leader radio sur l’info sportive, on a un statut, on a un challenge à relever et il faut qu’on soit à la hauteur ».

« Les Jeux coûtent forcément plus chèrs quand ils sont à domicile parce que là, on n’envoie pas 3, 4 journalistes à l’étranger, c’est tout un groupe qui est derrière l’événement. On travaillera avec nos cousins de BFM, BFM région, RMC Story, RMC Découverte… »

En tant que radio officielle de Paris 2024, RMC, tout comme Radio France, sera notamment en droit d’utiliser les mots liés aux Olympiades ou encore d’afficher les anneaux olympiques dans ces visuels.

À lire aussi